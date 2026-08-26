Η Ουκρανία θα ενισχύσει το μέτωπο του Ντονέτσκ

Η Ουκρανία θα ενισχύσει το ανατολικό μέτωπο του Ντονέτσκ, που είναι ένας σημαντικός τομέας ο οποίος υφίσταται πιέσεις από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία θα ενισχύσει το ανατολικό μέτωπο του Ντονέτσκ, που είναι ένας σημαντικός τομέας ο οποίος υφίσταται πιέσεις από τη Ρωσία, με δύο μονάδες των οποίων θα ηγηθούν διακεκριμένοι διοικητές, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Ο διοικητής του Σώματος του Αζόφ Ντενίς Πορκοπένκο και ο Άντριι Μπιλέτσκι, που διοικεί το τρίτο Σώμα Στρατού, θα ηγηθούν των νέων μονάδων, δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ