Νέο κάλεσμα Σνάμπελ για αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ

«Με τα τρέχοντα επιτόκια, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα. Απαραίτητη περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής».

Τη θέση της υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ καθώς η σύγκρουση διαρκείας στη Μέση Ανατολή και η εκπληκτικά ανθεκτική οικονομία της Ευρωζώνης θέτουν ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Μιλώντας στο Βloomberg, επεσήμανε πως ο ΔΤΚ είναι πιθανό να υπερβεί το 2% για μια «παρατεταμένη περίοδο» λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, ενώ ανάληψη δράσης σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής μόνο όταν επηρεαστούν οι μισθοί, θα ανάγκαζε τους αξιωματούχους της ΕΚΤ να «τρέχουν πίσω από την καμπύλη», προειδοποίησε.

«Με τα τρέχοντα επιτόκια, ο πληθωρισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στον στόχο μεσοπρόθεσμα και επομένως θα είναι απαραίτητη περαιτέρω σύσφιξη», επεσήμανε.

«Ειδικά στο τρέχον περιβάλλον ανθεκτικής συνολικής ζήτησης, είναι κρίσιμο να αποτραπεί η εμφάνιση δευτερογενών επιπτώσεων νωρίς, επειδή η ανάληψη δράσης αργά θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερη σύσφιξη» πρόσθεσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αγορές «φαίνεται να κατανοούν πολύ καλά τη λειτουργία αντίδρασής μας», χωρίς να διευκρινίζει πόσο πιθανό είναι να αυξηθεί περαιτέρω το κόστος δανεισμού, με τους επενδυτές να προεξοφλούν σχεδόν πλήρως μια κίνηση 0,25%, φέρνοντας τα επιτόκια στο 2,5%. Βλέπουν μια άλλη αύξηση έως την άνοιξη του 2027, πιθανώς ήδη από τον Δεκέμβριο.

Υποστηρίζοντας το επιχείρημά της σχετικά με την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι η γερμανική παραγωγή αυξήθηκε πιο έντονα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί στο δεύτερο τρίμηνο.

«Η οικονομία συνεχίζει να είναι ισχυρότερη από το αναμενόμενο και τα εισερχόμενα στοιχεία μας έχουν επανειλημμένα εκπλήξει ευχάριστα», τόνισε, αναφέροντας τη δημοσιονομική πολιτική, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικούς παράγοντες.

«Οι δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη αποκτά περαιτέρω δυναμική. Έτσι, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Ιουνίου, βλέπω τους κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη να έχουν κάπως ανοδική κλίση» εξήγησε.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο οποίος επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας πέρα ​​από το πετρέλαιο γίνονται πιο συνεχείς. Οι εξελίξεις με το φυσικό αέριο είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικές» λόγω των χαμηλών επιπέδων αποθήκευσης στην Ευρώπη.

«Αυτό θέτει σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος και η ένταση των έμμεσων και δευτερογενών επιπτώσεων, ειδικά εάν η συνολική ζήτηση παραμείνει ανθεκτική. Το πόσο περαιτέρω αυστηροποίηση θα χρειαστεί θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα δεδομένα» κατέληξε.