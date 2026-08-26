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Η ΕΕ ενεργοποιεί το Copernicus μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ

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Η ΕΕ ενεργοποιεί το Copernicus μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χείμαρροι από λασπώδη νερά προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων στο Νεπάλ σήμερα, ενώ οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι 384 τουρίστες αγνοούνται.

Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, με νεότερους προσωρινούς απολογισμούς που ανακοινώνουν τις τελευταίες ώρες οι αρχές.

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tags:
Νεπάλ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Copernicus
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