Χρηματιστήριο: «Κοιτάζει» με αξιώσεις προς τις 2.700 μονάδες

Με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Μια ανάσα από τις 2.700 μονάδες βρέθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που συνεχίζει να κινείται σε αλλεπάλληλα πολυετή υψηλά.

Με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.687,04 μονάδες με άνοδο 1,26%, ενώ στη διάρκεια της συνεδρίασης έφθασε έως τις 2.692,94 μονάδες, πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση αναπνοής από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Έτσι, για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ο ΓΔ απομακρύνεται από τη ζώνη συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων, η οποία είχε κρατήσει την αγορά ουσιαστικά εγκλωβισμένη γύρω από τις 2.600-2.645 μονάδες μετά το ισχυρό ράλι του Ιουλίου και των αρχών Αυγούστου.

Το σημαντικό είναι ότι η συσσώρευση του Αυγούστου δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική διόρθωση. Η αγορά παρέμεινε κοντά στα υψηλά της, απορρόφησε μέρος των κερδών που είχαν προηγηθεί και τώρα επιχειρεί να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Οι 2.700 μονάδες αποτελούν το αμέσως επόμενο ορόσημο, απέχοντας μόλις 0,5% από το σημερινό κλείσιμο.

Εκτός συνόρων, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένη, μετά τη νέα διπλωματική πρόοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν και το Ομάν φέρονται να είναι κοντά σε συμφωνία για τη δημιουργία θαλάσσιας οδού διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αν και αυτό δεν σημαίνει ότι επίκειται άμεσα η επαναλειτουργία των Στενών, αποτελεί ένδειξη ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να τα ανοίξει εκ νέου στη ναυσιπλοΐα.

Στο μεταξύ, η τιμή του Brent βρέθηκε σήμερα να υποχωρεί εκ νέου, ακόμα και κάτω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.

Από τα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ, κανένα από αυτά δεν αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα. Έτσι, η έκθεση για την αγορά εργασίας του Αυγούστου, που θα δημοσιευθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Fed. Μία ακόμη αδύναμη έκθεση για την απασχόληση θα απέκλειε σχεδόν με βεβαιότητα μια αύξηση των επιτοκίων.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με ανοδικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,48%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο +0,65% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται 0,26%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 1,58% στις 3.148,57 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Τρ. Πειραιώς, ενισχυμένη 2,38% στα 10,34 ευρώ, και ακολούθησαν οι Alpha Bank (+1,97%), ΕΤΕ (+1,72%), Τράπεζα Κύπρου (+1,14%) και Eurobank (+1,03%). Αμετάβλητη έκλεισε η CrediaBank, ενώ η Optima Bank υποχώρησε 0,25%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 66 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 46 σε αρνητικό και 39 αμετάβλητους.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 279,5 εκατ. ευρώ. Κινητικότητα καταγράφηκε και στις προσυμφωνημένες συναλλαγές, συνολικής αξίας 39,03 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 14% του ημερήσιου τζίρου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ΔΕΗ και η Τρ. Πειραιώς. Στη ΔΕΗ διακινήθηκαν περίπου 493 χιλ. μετοχές αξίας 11,59 εκατ. ευρώ, ενώ στην Πειραιώς τα πακέτα έφτασαν τα 10,78 εκατ. ευρώ, με μεγαλύτερο εκείνο των 600 χιλ. μετοχών στα 10,38 ευρώ, αξίας 6,23 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η ΔΕΗ, ενισχυμένη 3,86% στα 23,70 ευρώ, και ακολούθησαν οι Τιτάν (+2,99%) και ΕΥΔΑΠ (+2,58%). Πέραν των τραπεζών, με κέρδη ακολούθησαν και οι τίτλοι των Aktor (+1,54%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,34%), Aegean (+1,33%) και Coca-Cola HBC (+1,30%). Ανοδικά έκλεισαν επίσης οι Metlen (+0,90%), Lamda Development (+0,84%), Helleniq Energy (+0,73%) και ΟΤΕ (+0,10%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Motor Oil, υποχωρώντας 0,93% στα 58,80 ευρώ, και ακολούθησαν οι Allwyn (-0,76%), ΔΑΑ (-0,66%), Cenergy και ElvalHalcor (-0,52%), Jumbo (-0,38%) και Viohalco (-0,23%).