Ταμείο Ανάκαμψης: Τηλεδιάσκεψη Ελλάδας - Κομισιόν λίγο πριν το τέλος χρόνου

Στόχος η ομαλή ολοκλήρωση του έως τις 31 Αυγούστου. Τα επόμενα βήματα μετά την τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας. Ειδική εκδήλωση στην Αθήνα για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Με μία τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Δευτέρα, μπήκε στην τελική… εβδομάδα η ολοκλήρωση της υλοποίησης του εθνικού πλάνου «Ελλάδα 2.0».

Εκτός από την πλευρά της Αθήνας, και η πλευρά των Βρυξελλών επιδιώκει σύμφωνα με πληροφορίες την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος από τα κράτη-μέλη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλάνο θα εφαρμοστεί μέσω εθνικών και περιφερειακών πλάνων και η υλοποίησή του, σε σημαντικό βαθμό, θα ομοιάζει με αυτή του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πλέον, η τελική αξιολόγηση της υλοποίησης αναμένεται να προχωρήσει εντός του Σεπτεμβρίου και -εφόσον δεν προκύψουν εκπλήξεις- οι τελικές εκταμιεύσεις έως το τέλος του έτους.

Δεν αναμένεται δια ζώσης παρουσία των Ευρωπαίων αξιωματούχων για αυτό τον σκοπό. Δεν αποκλείεται ωστόσο… ορισμένοι από αυτούς να βρεθούν στην Αθήνα στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που θα σφραγίζει την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Εθνικού Πλάνου

Η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0» έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ωστόσο από την πλευρά της Κυβέρνησης επιχειρείται ήδη να αναδειχθούν τα οφέλη του -άμεσα και μεσοπρόθεσμα- σε μία σειρά τομέων όπως η Υγεία, η ενέργεια και το περιβάλλον, η στήριξη επενδύσεων, η ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και η φορολογία.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης συνδέεται με την απορρόφηση 35,95 δισ. ευρώ σε απευθείας επιδοτήσεις ή δάνεια. Έως σήμερα, οι συνολικές εκταμιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται σε 24,6 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του εθνικού πλάνου είχε ως αρχική βάση την Έκθεση της Επιτροπής υπό τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Η έκθεση που εκπονήθηκε με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων επιστημόνων ζητήθηκε από την κυβέρνηση το 2020 με αντικείμενο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και τον μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους.

Λήξη χρόνου

Σημειώνεται πως το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης λήγει στις 31 Αυγούστου. Για τον λόγο αυτό και το ζήτημα είχε εξέχουσα θέση τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου. Όπως τονίσθηκε, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν το σύνολο των εκκρεμών επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών οροσήμων, με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των 36 δισ. ευρώ του εθνικού φακέλου έως το τέλος του χρόνου.