Η Goldman Sachs μελέτησε πού η τεχνητή νοημοσύνη πιέζει την αγορά εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει την αγορά εργασίας στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες, με τις πιέσεις να είναι ήδη ορατές σε συγκεκριμένους κλάδους και κυρίως στους εργαζόμενους που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει την αγορά εργασίας στις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες, με τις πιέσεις να είναι ήδη ορατές σε συγκεκριμένους κλάδους και κυρίως στους εργαζόμενους που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διαπιστώνει ότι οι κλάδοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην αυτοματοποίηση μέσω AI εμφανίζουν γενικά βραδύτερη αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας από το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γερμανία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, έναν από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη έκθεση στην AI, όπου η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες από το 2022. Ωστόσο, εκτός των ΗΠΑ, η απασχόληση παραμένει κοντά ή πάνω από τη μακροχρόνια τάση της.

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Ποιοι κλάδοι δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Σε επιμέρους δραστηριότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην AI, η Goldman Sachs εντοπίζει πιο καθαρά σημάδια πίεσης. Η απασχόληση σε τηλεφωνικά κέντρα, εκδόσεις λογισμικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες management και διαφήμιση έχει υποχωρήσει αισθητά κάτω από την ιστορική της τάση στις ανεπτυγμένες αγορές.

Τα call centers ξεχωρίζουν. Σύμφωνα με την έκθεση, η απασχόληση στον συγκεκριμένο κλάδο βρίσκεται 39% κάτω από την τάση στις ΗΠΑ, 33% στον Καναδά και 27% στη Γερμανία. Κατά την Goldman Sachs, η εικόνα αποτελεί ένδειξη ότι οι πιέσεις στην απασχόληση από την AI είναι ήδη ορατές εκεί όπου υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία ικανά να αυτοματοποιήσουν μέρος της εργασίας.

Στο στόχαστρο οι νέοι εργαζόμενοι

Μεγαλύτερη φαίνεται να είναι η επίδραση στους entry-level εργαζόμενους, δηλαδή όσους βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας.

Αναλύοντας την εξέλιξη της απασχόλησης σε περισσότερα από 800 επαγγέλματα, η Goldman διαπίστωσε ότι οι ισχυρότερες πιέσεις που συνδέονται με την AI καταγράφονται στις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου.

Στο σύνολο της αγοράς εργασίας, έκθεση ενός επαγγέλματος κατά 10% στην AI συνδέθηκε με επιβράδυνση μόλις 0,1 ποσοστιαίας μονάδας στην ετήσια αύξηση της απασχόλησης στη Γαλλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Για τους entry-level εργαζόμενους, όμως, η επίπτωση ξεπερνά τις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στην Αυστραλία και τις 0,2 μονάδες στις ΗΠΑ.

Πού χρησιμοποιείται περισσότερο η AI

Την ίδια στιγμή, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται. Συνδυάζοντας στοιχεία από 11 έρευνες, η Goldman Sachs εκτιμά ότι στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες τα ποσοστά υιοθέτησης της AI κινούνται περίπου στο 15%-20%.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται Γαλλία, ΗΠΑ, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ Ιταλία, Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία βρίσκονται χαμηλότερα. Στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, τα αντίστοιχα ποσοστά εκτιμώνται μεταξύ 10% και 15%.

Το συμπέρασμα της Goldman είναι ότι οι επιπτώσεις της AI στις προσλήψεις είναι πλέον ορατές στα δεδομένα, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την αγορά εργασίας. Προς το παρόν, παραμένουν συγκεντρωμένες σε σχετικά περιορισμένο αριθμό κλάδων και εργαζομένων.