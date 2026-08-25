Πακέτα 31,2 εκατ. ευρώ στη Metlen

Κινητικότητα καταγράφεται στη Metlen μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, καθώς από χθες έχουν αλλάξει χέρια συνολικά 640.000 μετοχές, αξίας 31,19 εκατ. ευρώ.

Κινητικότητα καταγράφεται στη Metlen μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, καθώς από χθες έχουν αλλάξει χέρια συνολικά 640.000 μετοχές, αξίας 31,19 εκατ. ευρώ.

Χθες πέρασε ένα πακέτο 320.000 μετοχών, αξίας 15,58 εκατ. ευρώ, στην τιμή των 48,70 ευρώ ανά μετοχή.

Σήμερα ακολούθησαν λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης ακόμη δύο πακέτα, συνολικά 320.000 μετοχών. Το πρώτο αφορούσε 153.000 μετοχές στην τιμή των 48,78 ευρώ, αξίας 7,46 εκατ. ευρώ, και το δεύτερο 167.000 μετοχές στα 48,80 ευρώ, αξίας 8,15 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα τρία πακέτα αντιστοιχούν σε περίπου 0,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen, με τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε εύρος τιμών μεταξύ 48,70 και 48,80 ευρώ.