Wall Street: Ανοδικά οι δείκτες στον απόηχο του PPI

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι δείκτες στην Wall Street με τους επενδυτές να αντιδρούν στην υποχώρηση των τιμών πετρελαίου αλλά και στη μέτρηση των τιμών παραγωγού.

Σε πράσινο έδαφος κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, με τους επενδυτές να αντιδρούν στην υποχώρηση των τιμών πετρελαίου, αλλά και στα νεότερα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού που αποτέλεσε ένα ακόμη θετικό σημάδι μετά την έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Τετάρτης.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,25% στις 53.904 μονάδες, κινούμενος σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,41% στις 7.780 μονάδες, έτοιμος και αυτός να σημειώσει ρεκόρ. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,49% στις 26.717 μονάδες.

Τα δεδομένα από τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI), έδειξαν ότι οι τιμές τον Ιούλιο παρέμειναν σταθερές και έχασαν την εκτίμηση για άνοδο, ένα ακόμη θετικό σημάδι για τους επενδυτές μετά την έκθεση του πληθωρισμού της Τετάρτης που έδειξε υποχώρηση τον Ιούλιο.

Αν και η μείωση των δύο μετρήσεων πληθωρισμού ώθησε τους traders να μειώσουν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, πιθανότατα δεν είναι αρκετή για να διευθετήσει το χάσμα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, και οι παρατηρητές της Fed εξακολουθούν να αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

«Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες ευνοούν μια αύξηση των επιτοκίων είτε τον Οκτώβριο είτε τον Δεκέμβριο, αφού οι αξιωματούχοι της νομισματικής πολιτικής αφιερώσουν χρόνο για να μετρήσουν την ένταση και στις δύο πλευρές της εντολής της Fed», δήλωσε ο José Torres, ανώτερος οικονομολόγος στην Interactive Brokers.

Για την επόμενη συνεδρίαση της Fed, στις 16 Σεπτεμβρίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των funds της Fed προεξοφλούν μια πιθανότητα 40,4% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, περίπου την ίδια με την Τετάρτη — 40,6%.

Ένα βασικό στοιχείο του πληθωρισμού - οι τιμές του πετρελαίου - σημειώνουν πτώση την Πέμπτη καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επιλέξει να υιοθετήσει την στρατηγική της οικονομικής πίεσης απέναντι στο Ιράν και όχι των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον «πλήρη έλεγχο» του Ορμούζ, αμφισβητώντας τα δεδομένα που δείχνουν χαμηλή ναυτιλιακή κίνηση.

Στο άλλο μάκρο της ημέρας, ήπια αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή παρά τις απροσδόκητες απώλειες θέσεων εργασίας του Ιουλίου.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 9.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 209.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 202.000 αιτήσεις.

Στα επιχειρηματικά, η Paramount Skydance κρατά «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου πώλησης του CNN, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αντιμονοπωλιακή αγωγή της Καλιφόρνιας κατά της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων. Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Paramount, Makan Delrahim, δήλωσε σε συνέδριο του Politico στην Καλιφόρνια ότι η εταιρεία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. Η μετοχή της Paramount ενισχύεται πάνω από 2%.