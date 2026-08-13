ΗΠΑ: Σταθερές οι τιμές παραγωγού τον Ιούλιο, πτώση 4,7% σε ετήσια βάση

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις κινήθηκαν οι τιμές χονδρικής των ΗΠΑ τον Ιούλιο, χάνοντας την εκτίμηση των αναλυτών που ανέμεναν ήπια αύξηση, ένα θετικό σημάδι για τον πληθωρισμό.
Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός υποχώρησε στο 4,7%. Η Wall Street είχε προβλέψει κάτι πιο κοντά στο 5%.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ο δείκτης τιμών παραγωγού, παρέμεινε αμετάβλητος για τον μήνα, κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο 0,2% και μετά την πτώση του κατά 0,1% τον Ιούνιο. Το ποσοστό του Ιουνίου αναθεωρήθηκε από μια προηγουμένως μείωση 0,3%.
Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,2%, έναντι της πρόβλεψης για άνοδο 0,3%. Ο δομικός δείκτης εξαιρουμένου του εμπορίου και των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,4%.
Οι τιμές των αγαθών μειώθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, λόγω της μείωσης του κόστους ενέργειας κατά 3,1%. Μόνο η βενζίνη μειώθηκε κατά 5,7%.
Οι τιμές της ενέργειας οδήγησαν στην «αδυναμία» των αγαθών. Οι τιμές τελικής ζήτησης ενέργειας μειώθηκαν κατά 3,1% τον Ιούλιο, με τη βενζίνη να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής πτώσης των αγαθών, μειωμένες κατά 5,7%.
Από την πλευρά των υπηρεσιών, ο δείκτης εξαιρουμένου του εμπορίου, των μεταφορών και την αποθήκευση αυξήθηκε κατά 0,6%, λόγω της αύξησης κατά 6,5% των τιμών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.