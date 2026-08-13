ΗΠΑ: Σταθερές οι τιμές παραγωγού τον Ιούλιο, πτώση 4,7% σε ετήσια βάση

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις κινήθηκαν οι τιμές χονδρικής τον Ιούλιο, χάνοντας την εκτίμηση των αναλυτών που ανέμεναν ήπια αύξηση, ένα θετικό σημάδι για τον πληθωρισμό.

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις κινήθηκαν οι τιμές χονδρικής των ΗΠΑ τον Ιούλιο, χάνοντας την εκτίμηση των αναλυτών που ανέμεναν ήπια αύξηση, ένα θετικό σημάδι για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός υποχώρησε στο 4,7%. Η Wall Street είχε προβλέψει κάτι πιο κοντά στο 5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ο δείκτης τιμών παραγωγού, παρέμεινε αμετάβλητος για τον μήνα, κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο 0,2% και μετά την πτώση του κατά 0,1% τον Ιούνιο. Το ποσοστό του Ιουνίου αναθεωρήθηκε από μια προηγουμένως μείωση 0,3%.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,2%, έναντι της πρόβλεψης για άνοδο 0,3%. Ο δομικός δείκτης εξαιρουμένου του εμπορίου και των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,4%.

Οι τιμές των αγαθών μειώθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, λόγω της μείωσης του κόστους ενέργειας κατά 3,1%. Μόνο η βενζίνη μειώθηκε κατά 5,7%.

Οι τιμές της ενέργειας οδήγησαν στην «αδυναμία» των αγαθών. Οι τιμές τελικής ζήτησης ενέργειας μειώθηκαν κατά 3,1% τον Ιούλιο, με τη βενζίνη να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής πτώσης των αγαθών, μειωμένες κατά 5,7%.

Από την πλευρά των υπηρεσιών, ο δείκτης εξαιρουμένου του εμπορίου, των μεταφορών και την αποθήκευση αυξήθηκε κατά 0,6%, λόγω της αύξησης κατά 6,5% των τιμών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.