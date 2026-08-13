ΥΠΑΑΤ: Νέο σύστημα παρακολούθησης για 10.743 σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας - Επένδυση 62,1 εκατ. ευρώ

Στην ψηφιακή αναβάθμιση της μικρής παράκτιας αλιείας προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην ψηφιακή αναβάθμιση της μικρής παράκτιας αλιείας προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ένταξη της πράξης «Σύστημα Παρακολούθησης Μικρής Παράκτιας Αλιείας» στο πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027», που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 62.124.000 ευρώ, εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΑΛΥΘ για την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχος του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση, την καταγραφή και τη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας του στόλου της μικρής παράκτιας αλιείας, μέσω της αναβάθμισης και της επέκτασης του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η προμήθεια και η εγκατάσταση συσκευών εντοπισμού σε 10.743 αλιευτικά σκάφη, καθώς και αντίστοιχου αριθμού συσκευών tablet για την καταχώριση δεδομένων.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα εντοπισμού σκαφών, ενώ προβλέπονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία του συστήματος.

Μέσω του νέου συστήματος θα καθίσταται δυνατή η αυτοματοποιημένη καταγραφή στοιχείων, όπως η γεωγραφική θέση, η πορεία και ο χρόνος δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, με ασφαλή μετάδοση των δεδομένων στις κεντρικές υποδομές του ΥΠΑΑΤ.

Επίσης, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και μηχανισμών διαλειτουργικότητας με εθνικά και ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας, η βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η υποστήριξη της βιώσιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.

Παράλληλα, η ενίσχυση των δυνατοτήτων παρακολούθησης και ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, συμβάλλοντας στην προστασία των αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η υλοποίηση της πράξης προβλέπεται να ξεκινήσει στις 2 Ιανουαρίου 2027 και να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει:

«Με μια σημαντική επένδυση άνω των 62 εκατ. ευρώ, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μικρής παράκτιας αλιείας. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα που θα καλύψει περισσότερα από 10.700 αλιευτικά σκάφη σε όλη τη χώρα, αξιοποιώντας την τεχνολογία για καλύτερη παρακολούθηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλιευτικών μας πόρων.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τα εργαλεία που διαθέτει η πολιτεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η μικρή παράκτια αλιεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής και κοινωνικής ζωής πολλών νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της χώρας.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε έμπρακτα τους ανθρώπους της, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό του κλάδου με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα της αλιευτικής δραστηριότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ