ΙΣΠ: Σύσταση για αυξημένη εγρήγορση και μέτρα πρόληψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επίσης απευθύνει έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές για ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών.

Συγκεκριμένα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς ζητεί από τους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα προστασίας είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε κινούνται σε εξωτερικούς χώρους και τη συγκοινωνία. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ο ΙΣΠ επισημαίνει ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας και διασποράς του ιού, έγκαιρη εφαρμογή των προβλεπόμενων προγραμμάτων καταπολέμησης και αποτελεσματική ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως.

Μετάδοση και κρούσματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων που μολύνονται -περί το 80%- δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (κάτω του 1%) που μπορεί να εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να αποβούν και μοιραία σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, ο ΙΣΠ επισημαίνει πως όταν εκδηλωθούν συμπτώματα (συνήθως 2 έως 7 ημέρες μετά το τσίμπημα) οι ασθενείς να επικοινωνήσουν με ιατρό. Ειδικά δε, όταν υπάρχουν ήπια συμπτώματα, δηλαδή:

- ξαφνικός πυρετός,

- έντονος πονοκέφαλος,

- μυϊκοί και αρθρικοί πόνοι,

- κόπωση και αδυναμία,

- δερματικό εξάνθημα,

- ναυτία, έμετος ή διάρροια.

Σε σπάνιες περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με προσβολή του νευρικού συστήματος. Συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση είναι, μεταξύ άλλων, ο υψηλός πυρετός με έντονο πονοκέφαλο, η σύγχυση, ο αποπροσανατολισμός, οι σπασμοί, η μυϊκή αδυναμία ή παράλυση και άλλα συμπτώματα συμβατά με μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης διατρέχουν κυρίως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, καθώς και άτομα με ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.

Ατομικά μέτρα προστασίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Ιδιαίτερα συνιστάται:

- η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών,

- η χρήση κατάλληλων ενδυμάτων που καλύπτουν όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του σώματος,

- η τοποθέτηση και σωστή χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων,

- η χρήση κουνουπιέρας όπου απαιτείται,

- η απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και άλλους χώρους,

- η τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς η σοβαρή νόσηση, αν και σπάνια, εμφανίζεται συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και α' αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης, με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου δήλωσε:

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου απαιτεί συντονισμένη δράση της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των υγειονομικών φορέων και των πολιτών. Βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό της διασποράς είναι η έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών, η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και η υπεύθυνη ενημέρωση του πληθυσμού. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς παρακολουθεί την επιδημιολογική εικόνα και καλεί τους πολίτες να μην υποτιμούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και οι συμβουλές και οδηγίες του ΕΟΔΥ αποτελούν ασπίδα προστασίας από μία υπαρκτή απειλή κατά της δημόσιας υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ