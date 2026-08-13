Ουκρανία: Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν τον Ιούλιο είναι ο υψηλότερος από τον Μάιο του 2022

Ο Ιούλιος ήταν ο πιο φονικός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Ο Ιούλιος ήταν ο πιο φονικός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τον Ιούλιο αριθμό ρεκόρ πυραύλων εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου των καθημερινών αναφορών του στρατού ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο πιέζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να του δώσει περισσότερα μέσα για τους αντιμετωπίσει.

Τουλάχιστον 437 άμαχοι σκοτώθηκαν και 2.610 τραυματίστηκαν, αύξηση 30% σε σύγκριση με τον Ιούνιο και 70% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, ανέφερε η Αποστολή Επιτήρησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU).

«Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2022», ανέφερε.

Από τις αρχές του έτους, η υπηρεσία του ΟΗΕ έχει καταγράψει 12.477 αμάχους θύματα (1.839 νεκροί και 10.638 τραυματίες), αύξηση 44% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, και διπλάσιος αριθμός σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

«Οι άμαχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένους κινδύνους λόγω της αυξανόμενης χρήσης πυραύλων και drones στα αστικά κέντρα, βομβών ολίσθησης σε πόλεις πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου, και drones μικρής εμβέλειας», δήλωσε η Ντανιέλε Μπελ της HRMMU.

Η ουκρανική πρωτεύουσα κατέβαλε ιδιαίτερα βαρύ τίμημα τον περασμένο μήνα, με τουλάχιστον 54 νεκρούς και 202 τραυματίες. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν κατ΄επανάληψη μαζικά το Κίεβο, εξαπολύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ.

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν η κύρια αιτία για θύματα μεταξύ των αμάχων τον Ιούλιο, αντιπροσωπεύοντας το 38% του συνόλου, σύμφωνα με την HRMMU.

Παράλληλα, ο αριθμός των θανάτων αμάχων στη Ρωσία αυξήθηκε επίσης τον Ιούλιο, υπογράμμισε η Αποστολή, με τις ρωσικές αρχές να έχουν ήδη μιλήσει για 70 νεκρούς και 601 τραυματίες.

Η HRMMU δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τους αριθμούς από ανεξάρτητες πηγές, καθώς στερείται πρόσβασης και οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, διευκρίνισε.

Τους τελευταίους μήνες, τα πλήγματα είναι όλο και πιο σφοδρά και από τις δύο πλευρές του μετώπου, τεσσεράμισι χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που έχει γίνει η πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Αποστολή έχει καταγράψει τον θάνατο τουλάχιστον 16.874 αμάχων, εκ των οποίων 820 παιδιά, και τον τραυματισμό άλλων 51.273, εκ των οποίων 3.126 παιδιά, αριθμοί που είναι πιθανόν μικρότεροι των πραγματικών καθώς η HRMMU δεν μπορεί να μεταβεί σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ