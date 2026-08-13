Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ: Η «κυρία με τη λάμπα» που έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης νοσηλευτικής

Σε μια εποχή, που οι γυναίκες είχαν ελάχιστο χώρο να ακουστούν, η αριστοκράτισσα με τη λάμπα διαμόρφωσε το μέλλον της δημόσιας υγείας

Έγινε γνωστή ως η «Κυρία με τη λάμπα», η γυναίκα που έτρεχε ηρωικά τις νύχτες σε στρατιωτικά νοσοκομεία, με μοναδικό φως μια λάμπα πετρελαίου, για να φροντίσει τις ανάγκες κάθε πληγωμένου στρατιώτη.

Όμως, η Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ, η ευγενής κόρη, που δεν φοβήθηκε ούτε τον πόλεμο, ούτε τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής της, ήταν πολλά παραπάνω από μια συμπονετική ηρωίδα, που έφυγε σαν σήμερα το 1910. Ήταν η ακούραστη μεταρρυθμίστρια που θεμελίωσε τη σύγχρονη νοσηλευτική, η πρωτοπόρος που άνοιξε νέους δρόμους για τις γυναίκες, η ατρόμητη αριστοκράτισσα που κατέρριψε στεγανά και αναμόρφωσε τη δημόσια υγεία.

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