Paramount: Σενάριο πώλησης του CNN για να «ξεκλειδώσει» η συμφωνία με τη Warner

Η Paramount Skydance κρατά «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», προκειμένου να αντιμετωπίσει την αντιμονοπωλιακή αγωγή της Καλιφόρνιας κατά της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery.

Η Paramount Skydance κρατά «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου πώλησης του CNN, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αντιμονοπωλιακή αγωγή της Καλιφόρνιας κατά της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Paramount, Makan Delrahim, δήλωσε σε συνέδριο του Politico στην Καλιφόρνια ότι η εταιρεία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.

Ο Delrahim ήταν επίσης ο πρώτος ανώτατος αξιωματούχος της Paramount που αναγνώρισε δημόσια ότι η εταιρεία ενδέχεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια, μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή μεταφορά της έδρας της.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αποχώρησης από την πολιτεία, σημείωσε ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η εταιρεία έχει «καθήκον απέναντι στους μετόχους της» και πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Αναφερόμενος στον πιθανό επόμενο κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Xavier Becerra, ο Delrahim τόνισε ότι δεν θα ήθελε να χάσει η πολιτεία το Χόλιγουντ. «Αν ήμουν κυβερνήτης, δεν θα ήθελα να χάσω το Χόλιγουντ από την πολιτεία. Δεν θα ήθελα να χάσω μια μεγάλη εταιρεία όπως η Paramount προς όφελος μιας άλλης πολιτείας», δήλωσε.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση της εξαγοράς από τη Βρετανία, η οποία συνοδεύτηκε από δεσμεύσεις πενταετούς διάρκειας για το περιεχόμενο και την εκδοτική ανεξαρτησία των ειδήσεων του Channel 5 από το CNN International και το CBS News.

Η έγκριση αυτή άφησε τη δικαστική διαμάχη στην Καλιφόρνια ως το τελευταίο σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, μετά τις εγκρίσεις από τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, την Κίνα και άλλες δικαιοδοσίες.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Rob Bonta και άλλοι 11 γενικοί εισαγγελείς πολιτειών προσπαθούν να μπλοκάρουν τη συγχώνευση, υποστηρίζοντας ότι θα δημιουργήσει έναν «κολοσσό των μέσων ενημέρωσης», ο οποίος θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές και να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις αγορές κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Οι πολιτείες έχουν απορρίψει ως μη εφαρμόσιμη την υπόσχεση της Paramount να κυκλοφορεί 30 ταινίες τον χρόνο, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και αν η εταιρεία τηρήσει τη δέσμευσή της, θα εξακολουθεί να μπορεί να αυξήσει τις τιμές και να μειώσει την ποιότητα μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

