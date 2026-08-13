ΕΛΓΑ: Oλοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025 - Καταβλήθηκαν ακόμα 6,62 εκατ. ευρώ σε 5.201 παραγωγούς

Αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 ευρώ κατέβαλε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο ΕΛΓΑ σε 5.201 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 ευρώ κατέβαλε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο ΕΛΓΑ σε 5.201 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.