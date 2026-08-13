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Ρωσία: Νεκρός αξιωματικός σε επίθεση στη Σεβαστούπολη - Πέντε νεκροί από έκρηξη

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Ρωσία: Νεκρός αξιωματικός σε επίθεση στη Σεβαστούπολη - Πέντε νεκροί από έκρηξη
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Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε σε μια επίθεση που οι αρχές χαρακτήρισαν δολοφονία στην Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κριμαίας.

Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε σε μια επίθεση που οι αρχές χαρακτήρισαν δολοφονία στην Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κριμαίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ πρσθέτοντας ότι μία γυναίκα συνελήφθη ως «ύποπτη για την επίθεση για λογαριασμό των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών».

Ο κυβερνήτης δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του θύματος ούτε της υπόπτου. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο την υπηρεσία ασφαλείας FSB, ότι η γυναίκα είναι ρωσίδα υπήκοος.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης είχε ανακοινώσει ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στην Σεβαστούπολη.

Τέσσερις πυροτεχνουργοί και ένας φρουρός ασφαλείας πραγματοποιούσαν εργασίες εκκαθάρισης έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone κατά της πόλης όταν έγινε η έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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