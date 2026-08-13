Στα 5.000 δολάρια το μέσο ενοίκιο στο Μανχάταν τον Ιούλιο

Το μέσο ενοίκιο για νέες μισθώσεις που υπογράφηκαν τον Ιούλιο έφτασε τα 5.000 δολάρια με αύξηση 6,4% σε ετήσια βάση.

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο σκαρφάλωσαν τα ενοίκια στο Μανχάταν, καθώς η μείωση των διαθέσιμων διαμερισμάτων συνέπεσε με την καλοκαιρινή έκρηξη στις αναζητήσεις.

Το μέσο ενοίκιο για νέες μισθώσεις που υπογράφηκαν τον Ιούλιο έφτασε τα 5.000 δολάρια με αύξηση 6,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εκτιμήσεων Miller Samuel και του The Real Deal.

Πρόκειται για αύξηση διπλάσια από εκείνη που καταγράφηκε στις τιμές στέγασης σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS).

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αύξηση σημειώθηκε παράλλη με μία απότομη μείωση στην προσφορά: τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση τον περασμένο μήνα στο Μανχάταν μειώθηκαν κατά περισσότερο από 39% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις που έχει καταγράψει η αγορά εδώ και μία δεκαετία. Παράλληλα, το μέσο ενοίκιο στο Μπρούκλιν έφτασε επίσης σε επίπεδο-ρεκόρ, στα 4.500 δολάρια τον Ιούλιο, ενώ τα διαθέσιμα ακίνητα μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με πέρυσι.

«Η μείωση των αγγελιών μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στο γεγονός ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων ακινήτων γίνεται ιδιωτικά, καθώς ιδιοκτήτες και μεσίτες επιλέγουν όλο και περισσότερο να μην αναρτούν τις αγγελίες σε δημόσιες πλατφόρμες» όπως το StreetEasy ή το RentHop.

Σε εθνικό επίπεδο, το μέσο ενοίκιο για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου παρέμειναν τον Ιούλιο αμετάβλητα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με έκθεση της πλατφόρμας ενοικιάσεων Zumper. Μείωση σημειώθηκε σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις μεταξύ άλλων στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι. Στο Σαν Φρανσίσκο, αντίθετα, τα ενοίκια για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια