Νέος εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ο Παν. Γιαννακούλιας

Ο κ. Γιαννακούλιας διαδέχεται στη θέση τη Λάνα Ζωχιού, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του υπουργείου.

Καθήκοντα εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει από σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας, σύμβουλος πρεσβείας Α', με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Ο κ. Γιαννακούλιας διαδέχεται στη θέση τη Λάνα Ζωχιού, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη εκπρόσωπο για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ευδόκιμη συνέχεια στη διπλωματική της σταδιοδρομία.