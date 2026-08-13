Το Κίεβο και η Μόσχα αντάλλαξαν τις σορούς στρατιωτών τους

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προέβησαν σε νέες ανταλλαγές σορών στρατιωτών τους που σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προέβησαν σε νέες ανταλλαγές σορών στρατιωτών τους που σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση.

«Οι σοροί 261 προσώπων που απεβίωσαν, επιστράφηκαν στην Ουκρανία και, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ανήκουν σε ουκρανούς στρατιωτικούς», ανέφερε μέσω του Telegram το ουκρανικό Κέντρο για τους Αιχμαλώτους Πολέμου, το οποίο δεν αναγνωρίζει τις σορούς που επιστρέφονται ως σορούς στρατιωτών παρά μόνον έπειτα από μια μακρά διαδικασία ταυτοποίησης.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBC, επικαλούμενο έναν ρώσο κοινοβουλευτικό, μετέδωσε από την πλευρά του ότι η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο 261 σορούς και παρέλαβε από την Ουκρανία 24 σορούς.

ΟΙ ανταλλαγές σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν και αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν τα μόνα απτά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για να μπει τέλος στην πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκονται σε νεκρό σημείο από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ