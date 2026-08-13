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ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για φόρο σε χαρτζιλίκια, δωρεές και μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

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ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για φόρο σε χαρτζιλίκια, δωρεές και μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών
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Σε επισημάνσεις αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων προχωράει η ΑΑΔΕ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε επισημάνσεις αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων προχωράει η ΑΑΔΕ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναφέρει:

1. Μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω συστημάτων τύπου IRIS ή όχι, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εάν πρόκειται για μικροποσά, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

2. ⁠ Όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη μικροεξόδων τους (πχ χαρτζιλίκι).

3. Σχετικά με την υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια που έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, επισημαίνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή.

Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε, αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων, με ενδικοφανή προσφυγή της ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική η απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).

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