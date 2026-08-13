Οι αθόρυβες αλλαγές στο πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών για επιχειρήσεις - Λιγότεροι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών για επιχειρήσεις διατηρεί τον προϋπολογισμό των 27 εκατ. ευρώ, με 19,8 εκατ. ευρώ να μεταφέρονται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών για επιχειρήσεις παραμένει σε ισχύ, όμως η τελευταία τροποποίηση της απόφασης ένταξής του αναδεικνύει μία από τις αλλαγές που συνοδεύουν την αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0». Πρόκειται για την ανακατανομή των πηγών χρηματοδότησης ορισμένων έργων, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός τους.

Στη συγκεκριμένη δράση, ο προϋπολογισμός διατηρείται στα 27 εκατ. ευρώ, όμως 19,8 εκατ. ευρώ παύουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και καλύπτονται πλέον από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η απόφαση αποτελεί τη συνέχεια των αλλαγών που είχαν προηγηθεί τον Ιούνιο, όταν είχε περιοριστεί σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος στο πλαίσιο της αναθεώρησής του.

Η τροποποίηση αφορά το έργο «Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε Επιχειρήσεις», το οποίο εντάσσεται στο κεφάλαιο REPowerEU του Ταμείου Ανάκαμψης και χρηματοδοτεί την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις για την ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και της ενεργειακής ευελιξίας των επιχειρήσεων.

Η συνέχεια της αναθεώρησης που ξεκίνησε τον Ιούνιο

Η τελευταία τροποποίηση δεν αποτελεί την πρώτη παρέμβαση στο πρόγραμμα. Προηγήθηκε η αναθεώρηση της πρόσκλησης τον Ιούνιο, με την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης μειώθηκε από 153,7 εκατ. ευρώ σε 27 εκατ. ευρώ. Η νέα απόφαση έρχεται να ολοκληρώσει ουσιαστικά την αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης, καθώς το πρόγραμμα διατηρεί πλέον τον προϋπολογισμό των 27 εκατ. ευρώ, αλλά αλλάζει το μείγμα των πόρων που το χρηματοδοτούν, με μικρότερη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και αντίστοιχη αύξηση της συμμετοχής του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Από το επικαιροποιημένο χρηματοδοτικό σχέδιο προκύπτει ότι από τα συνολικά 27 εκατ. ευρώ του έργου, 7,2 εκατ. ευρώ προέρχονται πλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ 19,8 εκατ. ευρώ καλύπτονται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Για τους δικαιούχους του προγράμματος δεν προκύπτει αλλαγή στο ύψος της δημόσιας ενίσχυσης ούτε στις επιλέξιμες επενδύσεις, καθώς η ανακατανομή αφορά αποκλειστικά την πηγή χρηματοδότησης του έργου.

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου

Πέρα από την αλλαγή στη χρηματοδότηση, η νέα απόφαση μεταθέτει και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η παράταση συνοδεύει τη χρηματοδοτική αναπροσαρμογή και δίνει επιπλέον χρόνο για την υλοποίηση της δράσης.

Η ίδια απόφαση προβλέπει επίσης την αφαίρεση του οροσήμου RRF 369, το οποίο θα αποσυνδεθεί από το έργο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στις αλλαγές που συνοδεύουν την αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» και επιβεβαιώνει ότι η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου.

Το αντικείμενο του προγράμματος παραμένει ίδιο

Παρά τις αλλαγές στη χρηματοδοτική του δομή, το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος δεν μεταβάλλεται. Η δράση συνεχίζει να επιδοτεί την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά, με επιλέξιμη προς επιχορήγηση τη δαπάνη του συστήματος αποθήκευσης. Στόχος του παραμένει η ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, οι όροι συμμετοχής και ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός παραμένουν αμετάβλητοι. Η ουσιαστική αλλαγή αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, καθώς ένα σημαντικό μέρος των πόρων μεταφέρεται από το Ταμείο Ανάκαμψης στο εθνικό ΠΔΕ, εξέλιξη που αποτελεί το επόμενο βήμα της αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε με την αναθεώρηση του προγράμματος τον Ιούνιο.