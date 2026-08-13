Fraport Greece: Αύξηση 5,4% στην επιβατική κίνηση Ιουλίου - Διακινήθηκαν 6,9 εκατ. επιβάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν 6,9 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,4% (+353 χιλιάδες επιβάτες) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Ανοδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούλιο η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, με τη διεθνή αγορά να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης και την κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή να καταγράφει ισχυρή αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν 6,9 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,4% (+353 χιλιάδες επιβάτες) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 5,97 εκατ. επιβάτες, ενισχυμένη κατά περίπου 293.000 επιβάτες ή 5,2% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς μετακινήσεις αντιπροσώπευσαν το 86% της συνολικής κίνησης των 14 αεροδρομίων.

Αντίστοιχα, η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 957.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 60.000 επιβάτες ή 6,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Το εσωτερικό αντιστοιχούσε στο 14% της συνολικής επιβατικής κίνησης.

Στη διεθνή αγορά, τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψε η Κέρκυρα, με 67.000 επιπλέον επιβάτες και άνοδο 7,7%. Ακολούθησαν η Ρόδος, με +62.000 επιβάτες ή +5,3%, και η Θεσσαλονίκη, με +52.000 επιβάτες ή +8,1%.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα στα Χανιά, όπου η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 30.000 επιβάτες ή 4,7%, στην Κεφαλονιά κατά 20.000 επιβάτες ή 10,8%, στη Μύκονο κατά 19.000 επιβάτες ή 6,4% και στη Σκιάθο κατά 19.000 επιβάτες ή 12,6%. Η τελευταία εμφάνισε, μεταξύ των συγκεκριμένων αεροδρομίων, τον υψηλότερο ποσοστιαίο ρυθμό αύξησης.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασε η αγορά της Μέσης Ανατολής, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά περίπου 45.000 επιβάτες ή 26,7% έναντι του Ιουλίου του 2025.

Σύμφωνα με τη Fraport Greece, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή δεν αποτυπώθηκαν αρνητικά στην κίνηση του Ιουλίου.

Ο μέσος συντελεστής πληρότητας στις συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή παρέμεινε στο 76,1%, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των πτήσεων, η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ενίσχυση της συνολικής ζήτησης.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η επαναφορά της κίνησης από και προς το Ισραήλ σε επίπεδα που προσεγγίζουν τα συνήθη δεδομένα της θερινής περιόδου, με επέκταση των πτήσεων προς περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια.

Η ανάκαμψη υποστηρίχθηκε κυρίως από τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines, ενώ και ο όμιλος AEGEAN είχε επαναφέρει πτήσεις προς το Ισραήλ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Επιπλέον, οι πτήσεις προς το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις Qatar Airways και Flydubai στο αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK) κατέγραψαν ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ η κίνηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο αεροδρόμιο Κέρκυρας (CFU) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιος του 2025.

Παρά την άνοδο της συνολικής επιβατικής κίνησης, ο μέσος συντελεστής πληρότητας των πτήσεων στα 14 αεροδρόμια υποχώρησε.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 (85,3% έναντι 86,5%), σχεδόν σε όλα τα αεροδρόμια. Η μείωση που παρατηρήθηκε στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς, Καβάλας, Μυκόνου, Σάμου και Σκιάθου οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της χωρητικότητας από διάφορες αεροπορικές εταιρείες και στη χρήση μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών.

Τέλος, σημειώνεται πως από την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί περίπου 272 εκατομμύρια επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ