ΕΛΑΣ: «Το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική»

«Διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους, θα σέρνουν τον χώρο της τοξικότητας και της εμπάθειας.

«Το μπαράζ επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξή του στο in.gr, οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια, πολλές φορές στα όρια της χυδαιότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωραιοποιήσουν το σήμερα, απλώς πιστοποιούν την αδυναμία της ΝΔ και του παλιού πολιτικού συστήματος να αντιπαρατεθούν με όρους αλήθειας και ρεαλισμού στην κριτική για την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της», υπογραμμίζει σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας -Φλωρίδης, Σκέρτσος, Μαρινάκης, Ρωμανός, Σδούκου- δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι το Μαξίμου επιλέγει την ανούσια πόλωση και τη διχαστική ρητορική, για να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη».

«Διαβεβαιώνουμε ότι μόνοι τους, αυτοί και όσοι επιλέγουν να τους σιγοντάρουν παίζοντας εξ αντικειμένου το παιχνίδι τους, θα σέρνουν τον χώρο της τοξικότητας και της εμπάθειας. Η ΕΛ.Α.Σ, είναι αποφασισμένη να μιλάει για τα προβλήματά της ελληνικής κοινωνίας και να δείχνει το δρόμο της πολιτικής τους υπέρβασης για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο» καταλήγει.