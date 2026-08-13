Χάμακ: Η Fed θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Η Fed θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, επανέλαβε την Πέμπτη την άποψή της ότι η Fed θα πρέπει να αυξήσει άμεσα τα επιτόκια για να μειώσει τον πολύ υψηλό πληθωρισμό και να περιορίσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.

«Όταν μιλάω με επιχειρήσεις, διαπιστώνω ότι είναι ενθουσιασμένες που θα συγκεντρώσουν κεφάλαια και θα δανειστούν, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να επενδύουν. Βλέπουν ευκαιρίες ανάπτυξης, κάτι που είναι σπουδαίο. Θέλω να συνεχίσουν να βλέπουν ευκαιρίες ανάπτυξης, ωστόσο αν έχουμε υπερβολική ανάπτυξη... αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι αυτό ασκεί πρόσθετη πίεση στις αυξήσεις των τιμών, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε η Χάμακ στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Περιοχής Ντέιτον στο Ντέιτον του Οχάιο.

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάποιο βαθμό συγκράτησης μέσω της νομισματικής πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό από τα επίπεδα του άνω 3% στον στόχο του 2%» τόνισε.

Η Χάμακ ήταν μία από τους τρεις αξιωματούχους της Fed που διαφώνησαν στη συνεδρίαση της Fed τον περασμένο μήνα με την πλειοψηφία που αποφάσισε να διατηρήσει το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού στο εύρος 3,50%-3,75%. Την Πέμπτη, δήλωσε ότι ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους δύο μήνες, αυτό δεν είναι αρκετό για να την πείσει ότι η τάση έχει αλλάξει, ειδικά όταν έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια από τότε που η Fed πέτυχε τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό.

«Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε αυτό ή ότι θα δούμε τα στοιχεία αρκετά χαμηλά ώστε να μας επαναφέρουν σε αυτό το 2%», είπε. «Η δουλειά είναι να διασφαλίσουμε ότι σημειώνουμε πρόοδο προς αυτό το 2%. Και τότε το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα πρέπει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο και ίσως να φτάσουμε εκεί, ωστόσο αν μας χρειαστούν άλλα τρία ή τέσσερα χρόνια για να φτάσουμε εκεί, είναι αυτό σωστό;».