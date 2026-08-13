Πυρκαγιές: Εκκενώνονται οικισμοί στην Χαλκιδική, ενεργά μέτωπα σε Ναύπακτο και Ηλεία

Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική η κατάσταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

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Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική η κατάσταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται διαρκώς, καθώς η πυρκαγιά που τη δυναμική της ενισχύουν άνεμοι άνω των 5 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή έχει «ανοίξει» και έχει περάσει εκατέρωθεν του δρόμου, ο χρόνος αντίδρασης είναι περιορισμένος, ενώ οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Λόγω της πυρκαγιάς, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία της Σίβηρης Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην επιχείρηση θα συμμετέχει ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο, ενώ επιχειρούν ένα πλωτό του Λιμενικού, και εννέα ιδιωτικά σκάφη, ενώ προς στο σημείο κατευθύνεται ακόμη ένα πλωτό του Λιμενικού, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση απομάκρυνσης των ατόμων από την παραλία. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες και να είναι σε επιφυλακή για τα μηνύματα από το 112 για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. «Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. Όπως έγινε γνωστό η φωτιά μαίνεται και από τις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί από την Σίβηρη στην Κασσάνδρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς κόμβους από την Σίβηρη και την Φούρκα και έχει ήδη διακοπεί και γίνονται εκτροπές από την Τροχαία.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας. Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Εκκενώσεις οικισμών

Για τη διαχείριση των δυνάμεων της πυρκαγιάς μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην παραλία Φούρκα, σπεύδουν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής ήχησε τέσσερις φορές το 112 για απομακρύνσεις κατοίκων.

1. Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη 2. Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια. 3. Στις 15:09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα. 4. Στις 14:40 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχει πυκνό δάσος που είχε διασωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κασσάνδρα το 2006, δυτικά του οικισμού του Πολύχρονου, που είχε κατακάψει το μεγαλύτερο κομμάτι του νοτιοκεντρικού κομματιού της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Στην περιοχή της Φούρκας βρίσκεται ο ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο υπουργός όπως έγινε γνωστό συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή το ΕΚΑΒ για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να παρέχεται άμεση υγειονομική υποστήριξη όπου απαιτηθεί. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης με κάκωση στο κάτω άκρο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις του, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Πυρκαγιές σε Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας και Βαρθολομιό Ηλείας

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη περιοχή της Μακύνειας Ναυπάκτου. Στάλθηκε μήνυμα από 112 για εκκένωση προς τη Ναύπακτο ή το Μεσολόγγι.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, με 12 οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Επίσης πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Βαρθολομιό Ηλείας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ τις προσπάθειές τους συντρέχουν από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ο Δήμος Πηνειού, έχει θέσει στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων υδροφόρα οχήματα. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το «112» για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ