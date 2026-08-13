ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ήπια αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή παρά τις απροσδόκητες απώλειες θέσεων εργασίας του Ιουλίου.

Ήπια αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή παρά τις απροσδόκητες απώλειες θέσεων εργασίας του Ιουλίου.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 9.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 209.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 8 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 202.000 αιτήσεις.

Η κυβέρνηση ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι μισθοδοσίες εκτός γεωργίας μειώθηκαν κατά 23.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, με αναθεωρημένα προς τα κάτω όσο αφορά τα στοιχεία του Μαΐου και του Ιουνίου.

Οι αιτήσεις κυμαίνονται στο κάτω άκρο του εύρους των 189.000-230.000 για φέτος. Η σταθερότητα της αγοράς εργασίας ήταν επίσης εμφανής σε έρευνα της NFIB αυτή την εβδομάδα, η οποία έδειξε ότι ένα μέτρο της απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις ανέκαμψε τον Ιούλιο μετά από τέσσερις συνεχόμενες μηνιαίες μειώσεις.

Η σταθερότητα της αγοράς εργασίας, μαζί με σημάδια ήπιου πληθωρισμού, εάν διατηρηθεί, θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα βοήθειας, μειώθηκε κατά 22.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο 1,777 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε την 1η Αυγούστου.