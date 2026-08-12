Πιέσεις στις ευρωαγορές από την αβεβαιότητα για την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες στους βασικούς δείκτες την Τετάρτη, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να εντείνουν τις ανησυχίες στις αγορές.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες στους βασικούς δείκτες την Τετάρτη, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν επισκίασε τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου να εντείνουν τις ανησυχίες στις αγορές.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, μετά το χθεσινό του ρεκόρ, έκλεισε υποχωρώντας 0,17% στις 659.36 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 διολίσθησε 0,24% στις 6.535 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε απώλειες 0,17% στις 26.346 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,46% στις 8.674 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 απώλεσε 0,07% στις 10.836 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έμεινε στάσιμος στις 53.707 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 βρέθηκε με -0,05% στις 20.204 μονάδες.

Στον κλάδο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά με το Brent να βρίσκεται κοντά στα 90 δολάρια, μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, οι οποίες αύξησαν τις ανησυχίες για τους κινδύνους στις παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς.

Στα ταμπλό, η μετοχή της ΤUI υποχώρησε σχεδόν 1%, στον απόηχο της είδησης πως τα λειτουργικά κέρδη της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ευρώπης, έχασαν τις προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο καθώς οι κρατήσεις μειώθηκαν και η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών παρέμεινε υψηλή λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 234,6 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα σχεδόν 27% σε σχέση με πέρυσι και χαμηλότερα από τα 274 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε τον Ιούλιο, περιορίζοντας τις πιέσεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) κατέγραψε ήπια άνοδο 0,1% τον Ιούλιο ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3,4% από 3,5% τον Ιούνιο.

Όσον αφορά το γεωπολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας, επειδή, από την οπτική της Τεχεράνης, η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί.

Στη συμφωνία, η περίοδος των 60 ημερών αναφέρεται σε ένα χρονικό πλαίσιο με δυνατότητα παράτασης, εντός του οποίου το Ιράν και οι ΗΠΑ αναμενόταν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία που θα περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα ήρε τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ» τον οποίο και θα διατηρήσουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, σημείωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποκαλείται από όλους ως «ατσάλινο τείχος» και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό.