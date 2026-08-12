Reuters: Η ΕΚΤ τείνει να εγκρίνει την εξαγορά της Commerzbank από UniCredit

Αν και η κεντρική τράπεζα δεν διαπιστώνει «λόγους αντίρρησης», αναμένει πως η διαδικασία ενοποίησης θα είναι «απαιτητική και χρονοβόρα».

Προς την έγκριση της εξαγοράς της Commerzbank από τη UniCredit κλίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα στο εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ και περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Αν και η κεντρική τράπεζα δεν διαπιστώνει «λόγους αντίρρησης», αναμένει πως η διαδικασία ενοποίησης θα είναι «απαιτητική και χρονοβόρα», με τις γερμανικές αρχές να ζητούν «στρατηγική μετριασμού κινδύνων» για τη στήριξη της Commerzbank καθώς και ισχυρότερους μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης εντός της UniCredit.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συγκεντρώνει εκπροσώπους των εποπτικών αρχών από την κεντρική τράπεζα και τις εθνικές αρχές και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των εθνικών εποπτικών αρχών σχετικά με τις συμφωνίες εξαγοράς προτού λάβει την τελική απόφαση, η οποία στη συνέχεια επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η UniCredit έχει αποκτήσει ποσοστό περίπου 48% στην Commerzbank μέσω μιας εχθρικής εξαγοράς ύψους 43 δισ. ευρώ προκαλώντας αντιδράσεις από τη διοίκηση, το προσωπικό και τη γερμανική κυβέρνηση, αν και ορισμένες από τις αντιρρήσεις έχουν μετριαστεί το τελευταίο διάστημα.

Μία έγκριση από την ΕΚΤ,η οποία υποστηρίζει εδώ και καιρό τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις με στόχο την ενίσχυση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εξάλειφε το βασικό ρυθμιστικό εμπόδιο για τη συμφωνία.

Οι ενστάσεις της BaFin

Το αποκαλύπτει τις επιφυλάξεις που έχει διατυπώσει η BaFin για την εταιρική διακυβέρνηση της UniCredit και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε κατά τη διαδικασία απόκτησης της συμμετοχής της στην Commerzbank.

Ειδικότερα, η γερμανική εποπτική αρχή κάνει λόγο για «επιθετική και εν μέρει αδιαφανή συμπεριφορά», ενώ αναφέρει πως εντόπισε «αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους και στις ισορροπίες εξουσίας της UniCredit», ζητώντας παράλληλα την ενίσχυση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά την BaFin, ο εχθρικός χαρακτήρας της προσφοράς έχει αποξενώσει τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Commerzbank, τα συνδικάτα και πολιτικούς παράγοντες στη Γερμανία. Συνεπώς, θεωρεί ότι η UniCredit θα πρέπει να παρουσιάσει μία αξιόπιστη στρατηγική για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Η ΕΚΤ δεν βλέπει λόγους που μπορούν να εμποδίσουν το deal

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει πολλές από τις ανησυχίες της BaFin, αποφάνθηκε ωστόσο ότι δεν είναι αρκετές για να εμποδίσουν τη συναλλαγή. Όπως αναφέρεται το έγγραφο, ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της UniCredit έχουν ήδη αντιμετωπιστεί μέσω εποπτικών μέτρων, όπως η λεπτομερέστερη καταγραφή των συνεδριάσεων και η ενίσχυση της εποπτείας.

Επιπλέον, ανέφερε πως αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη γερμανική θυγατρική της.

Τέλος, η ΕΚΤ εξετάζει τις δεσμεύσεις της UniCredit ότι θα μπορέσει να διατηρήσει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,5%, χάρη στη μείωση των διανομών κερδών, ακόμη και μετά την απόκτηση συμμετοχής 51%. Το δημοσίευμα καταλήγει πως αυτός ο έλεγχος αποτελεί συνήθη εποπτική διαδικασία και δεν υποδηλώνει αντίθεση στη συμφωνία.