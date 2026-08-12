Ο ρωσικός στρατός έπληξε φορτηγό πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και μια λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο φορτωμένο με στρατιωτικό εξοπλισμό στον λιμάνι της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και μια λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, όπως επίσης και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφ.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Μειωμένος ο αριθμός των πλοίων που ελλιμενίστηκαν στην Οδησσό τον Ιούλιο

Μόλις 159 πλοία κατέπλευσαν τον Ιούλιο σε λιμάνια της Οδησσού, σε σύγκριση με τα 400 που είχαν ελλιμενιστεί τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με τον ουκρανό υφυπουργό Υποδομών Αντρίι Κασούμπα, καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών λιμενικών υποδομών της Ουκρανίας.

«Ορισμένοι πλοιοκτήτες και μεταφορείς περιμένουν να βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας», δήλωσε ο Κασούμπα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας επικαλέστηκε στοιχεία από τη λιμενική διοίκηση, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των εμπορευμάτων προς φόρτωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ