Αγωγή στον Τραμπ για την επί πληρωμή πρόωρη πρόσβαση σε αναρτήσεις στο Truth Social

Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Intercept Media και η μη κερδοσκοπική Freedom of the Press ζήτησαν την Τετάρτη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης να μπλοκάρει το εγχείρημα.

Με αγωγή από δύο οργανισμούς μέσων ενημέρωσης βρίσκεται αντιμέτωπος ο Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το σχέδιο της Trump Media να χρεώνει προκειμένου να διαθέτει ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του στο Truth Social.

Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Intercept Media και η μη κερδοσκοπική Freedom of the Press ζήτησαν την Τετάρτη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης να μπλοκάρει το εγχείρημα, χαρακτηρίζοντάς το «ασυνήθιστο, διεφθαρμένο και αντισυνταγματικό».

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πουλά πρόωρη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ που μπορού να επηρεάσουν τις αγορές, προκαλώντας αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αλλά ακόμα και από οπαδούς του οικονομικού φιλελευθερισμού της Wall Street. Το Truth API, όπως ονομάζεται η υπηρεσία, χρεώνει από 60.000 έως 100.000 δολάρια το μήνα.

Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Trump Media. Τη συμμετοχή του, αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, διαχειρίζεται ένα καταπίστευμα υπό την εποπτεία του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.