Χρυσός: Άνοδος πάνω από 4% λόγω δολαρίου και Μέσης Ανατολής - Η καλύτερη ημέρα από τον Φεβρουάριο

Σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, ωθούμενες από το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και τις χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.

Σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, ωθούμενες από το ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και τις χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, την ίδια ώρα που οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα τις συζητήσεις για άνοιγμα του Ορμούζ καθώς και τα νέα μηνύματα των αξιωματούχων σχετικά με τον πληθωρισμό και τις προοπτικές των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 4,3% στα 4.252,74 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,7% στα 4.305,20 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου και κατέγραψαν την καλύτερη ημέρα τους από τις αρχές Φεβρουαρίου.

«Δύο ημέρες χαμηλότερων αποδόσεων των ομολόγων και μια εβδομάδα πιο αδύναμου δολαρίου φαίνεται να ανοίγουν τον δρόμο σε χρυσό και ασήμι», δήλωσε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Το δολάριο ΗΠΑ διαπραγματεύτηκε κοντά σε χαμηλό τριών μηνών έναντι του ιαπωνικού νομίσματος, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο προσιτό για τους αγοραστές του εξωτερικού, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ κινήθηκε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα μιας εβδομάδας.

Η αύξηση των μισθοδοσιών στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο, με τις προσλήψεις να αυξάνονται μόλις κατά 44.000, πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για κέρδος 70.000, σύμφωνα με την εθνική έκθεση απασχόλησης του ADP την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας, Τζεφ Σμιντ, δήλωσε την Τρίτη ότι χρειάζεται κάποιο είδος σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής για να επιστρέψει ο «πολύ υψηλός» πληθωρισμός στον στόχο του 2%, ενώ ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, σε συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουν να αυξάνονται σταδιακά τα επιτόκια.

Οι traders εκτιμούν περίπου 57% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.