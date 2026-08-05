Ιράν: Συμφώνησε με το Ομάν για τις συντεταγμένες της διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, από το οποίο βρέχονται και οι δύο χώρες και το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της εντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στο στρατηγικό Στενό του Ορμούζ, από το οποίο βρέχονται και οι δύο χώρες και το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της εντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια νεα ναυτιλιακή οδό μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται, εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο Μπαγαεΐ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν θα μπορούσε, από μόνη της, να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακούς αξιωματούχους, ότι μια υπό διαμόρφωση συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν προβλέπει την παραχώρηση στην Τεχεράνη του ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι, παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, απομένουν σημαντικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν, διαψεύδοντας την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού.

«Η παραχώρηση έχει ήδη γίνει όσον αφορά κάποια μορφή ελέγχου του Ορμούζ», δήλωσε στο Reuters μία από τις περιφερειακές πηγές.

Η δεύτερη περιφερειακή πηγή ανέφερε ότι παραμένουν ανοιχτές σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα οριστεί ο όρος "έλεγχος". Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι χώρες του Κόλπου επιμένουν οι έλεγχοι των πλοίων να πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία κρατών της περιοχής και η καταβολή τυχόν τελών να είναι εθελοντική.