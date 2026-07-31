Νέο ρεκόρ στις ευρωαγορές - Σε τροχιά τέταρτου διαδοχικού μήνα κερδών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης μετρά κέρδη 11% στο 2026, ξεπερνώντας την άνοδο 8% του S&P 500. Ιστορικό υψηλό και σε Γερμανία - Βρετανία.

Τελευταία ενημέρωση 14:25

Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, ακολουθώντας την παγκόσμια ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου και τα ισχυρά επιχειρηματικά μεγέθη, με τους δείκτες να βρίσκονται σε τροχιά για τον τέταρτο διαδοχικό κερδοφόρο μήνα τους, ενώ οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης που «τσίμπησε» στο 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης μετρά κέρδη 11% στο 2026, ξεπερνώντας την άνοδο 8% του S&P 500.

Ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,91% στις 655,45 μονάδες, σε ρεκόρ όλων των εποχών με γκάζι από την ισχυρή μηνιαία δυναμική, καταγράφοντας άνοδο 1,3% για τον Ιούλιο. Ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 1,08% στις 6.414 μονάδες. Οι δείκτες σε Λονδίνο και Γερμανία σκαρφαλώνουν επίσης σε επίπεδα - ρεκόρ, με την Κάρεν Τζορτζ, διαχειρίστρια μετοχικών κεφαλαίων στην Ecofi στο Παρίσι, να τονίζει πως: «υπήρξαν πολύ καλά νέα για τις μετοχές που σχετίζονται με ΑΙ και data centers».

Ειδικότερα, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 1,18% στις 25.876 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 0,94% στις 8.565 μονάδες. Στη βρετανική πρωτεύουσα, ο FTSE 100 κερδίζει 0,77% στις 10.981 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται +0,91% στις 52.572 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,84% στις 19.922 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της NatWest Group σκαρφαλώνει 3,9%, αφού αναβάθμισε το guidance της για ολόκληρο το έτος και θα εξετάσει τις επαναγορές νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η Engie προσθέτει 4,9% καθώς η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας αναθεώρησε επί τα βελτίω το outlook για το σύνολο του 2026. Η Credit Agricole αναρριχάται 3,2% αφότου η γαλλική τράπεζα πέτυχε ισχυρά τα έσοδα, ενώ ο βραχίονας διαχείρισης assets της κατέγραψε κέρδη ρεκόρ.

Οι τιμές του πετρελαίου φανερώνουν ανοδική πορεία και φαίνεται να κατευθύνονται προς μηνιαία άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις ροές εφοδιασμού μέσω βασικών θαλάσσιων στενών και τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ειδικότερα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ανεβαίνει 1,57% στα 88,27 δολάρια το βαρέλι.

Οι ανοδικές τάσεις στο τέλος του μήνα ολοκλήρωσαν μια ανθεκτική πορεία των ευρωαγορών τον Ιούλιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, ο δείκτης STOXX 600 αντιμετώπισε τις κλιμακούμενες στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και τις ασαφείς ενδείξεις σχετικά με τα επιτόκια από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Παράλληλα, οι δείκτες άντλησαν σημαντική δύναμη από την ισχυρή περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων του β' τριμήνου.

Στη Γερμανία, αποτυπώθηκαν επίμονες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει τις μελλοντικές συζητήσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων. Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Credit Agricole ενισχύεται 3,7%, αφότου η γαλλική τράπεζα ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα κέρδη της για το β' τρίμηνο, χάρη στην ανάπτυξη των τομέων της διαχείρισης assets και επενδυτικής τραπεζικής.

Εν τω μεταξύ, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα σημειώνει τεράστια κέρδη το β' τρίμηνο, επωφελούμενη από τα κέρδη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις αυξανόμενες αποτιμήσεις των μετοχών. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Ferrari, κατασκευάστρια εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, καταγράφει άνοδο μετά την αύξηση των προβλέψεων για τα κέρδη του έτους, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση για προσαρμοσμένα μοντέλα και την ισχυρή τιμολογιακή της δύναμη.

Ασία

Οι βασικοί δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων κινήθηκαν με ανοδικές τάσεις. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο δομικός πληθωρισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τον στόχο του 2%. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 8-1, καθώς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Hajime Takata τάχθηκε υπέρ αύξησης των επιτοκίων στο 1,25%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 15% την Παρασκευή, μετά την έντονη άνοδο των μετοχών των κολοσσών ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics. Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας, ο Nikkei 225, σκαρφάλωσε άνω του 3%. Ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,27%. Ο δείκτης Hang Seng διολίσθησε 0,11%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε 1,24%.