Λιανεμπόριο: Διπλή άνοδος σε τζίρο και όγκο τον Μάιο

Διπλή άνοδο σε κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο της Ελλάδας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Διπλή άνοδο σε κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο της Ελλάδας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, άνοδος των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (10,6%), Ένδυση- Υπόδηση (8,6%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (8,4%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (7,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (6,9%), Πολυκαταστήματα (5,8%) και Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (2%). Πτώση 0,6% σημειώθηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,3% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 10,1% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.