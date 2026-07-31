Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Λιανεμπόριο: Διπλή άνοδος σε τζίρο και όγκο τον Μάιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λιανεμπόριο: Διπλή άνοδος σε τζίρο και όγκο τον Μάιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Διπλή άνοδο σε κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο της Ελλάδας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Διπλή άνοδο σε κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο της Ελλάδας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, άνοδος των πωλήσεων καταγράφηκε σε: Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (10,6%), Ένδυση- Υπόδηση (8,6%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (8,4%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (7,9%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (6,9%), Πολυκαταστήματα (5,8%) και Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (2%). Πτώση 0,6% σημειώθηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,3% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 10,1% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 σημείωσε αύξηση 5,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ενοίκια: Οι αλλαγές στις πληρωμές και οι κυρώσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το ομαδικό παιχνίδι που ζητά ο Μητσοτάκης - Τα smart γυαλιά του Άδωνι - Οι «γάμοι» στην Κουμουνδούρου

Αυξήθηκε ο μέσος μισθός σε ένα έτος: Στα €1.485 στις μεγάλες εταιρείες, 1.076 ευρώ στις μικρότερες

tags:
Λιανεμπόριο
Λιανικές πωλήσεις
Λιανική
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider