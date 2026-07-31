Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η ELICA είναι ο φορέας υλοποίησης/ιδιοκτήτης του έργου GREGY Interconnector, το οποίο θα έχει μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος.

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της Μελέτης Έρευνας Βυθού για το έργο GREGY Interconnector που αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, γνωστοποίησε σήμερα η εταιρεία ELICA, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου.

Η ELICA είναι ο φορέας υλοποίησης/ιδιοκτήτης του έργου GREGY Interconnector, το οποίο θα έχει μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος. Περιλαμβάνεται στο 2ο κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Connecting Europe Facility (CEF)».

Σημειώνει ότι το GREGY είναι μία ενεργειακή υποδομή που μετασχηματίζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρέχοντας σημαντικά ενεργειακά, κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ενοίκια: Οι αλλαγές στις πληρωμές και οι κυρώσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το ομαδικό παιχνίδι που ζητά ο Μητσοτάκης - Τα smart γυαλιά του Άδωνι - Οι «γάμοι» στην Κουμουνδούρου

Αυξήθηκε ο μέσος μισθός σε ένα έτος: Στα €1.485 στις μεγάλες εταιρείες, 1.076 ευρώ στις μικρότερες

tags:
Elica Interconnector
Όμιλος Κοπελούζου
Ηλεκτρική διασύνδεση
Αίγυπτος
GREGY
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider