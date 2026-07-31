Η Φινλανδία υποστηρίζει την πρόταση της Ιταλίας για την αναστολή της Ισπανίας από την Σένγκεν

Η Φινλανδία υποστηρίζει την πρόταση της Ιταλίας για την αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σένγκεν μετά την μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η Φινλανδία υποστηρίζει την πρόταση της Ιταλίας για την αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σένγκεν μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

«Η Ισπανία απέτυχε πλήρως στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ζώνης Σένγκεν κατά των διεισδύσεων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί», έγραψε στο Χ η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Μάρι Ραντάνεν, μέλος της λαϊκιστικής δεξιάς.

«Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν μπορούν να είναι μέλη της Σένγκεν», πρόσθεσε καλώντας όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν την πρόταση της προερχόμενης από το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ