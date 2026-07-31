Ρωσία: Νέο ουκρανικό πλήγμα στην Wildberries - Εκκένωση της Ozon λόγω συναγερμού για drones

Νέο ουκρανικό πλήγμα στοχοθέτησε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στο Βολγκογκράντ.

Νέο ουκρανικό πλήγμα στοχοθέτησε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στο Βολγκογκράντ (νότια) τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

«Μετά από επίθεση κατά εφοδιαστικού κέντρου της επιχείρησης στο Βόλγκογκραντ, ξέσπασε πυρκαγιά», όπως ανακοίνωσε η εταιρία σε ανάρτηση στο Telegram, πριν προσθέσει ότι «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν αναδιοργανωθεί, η παραλαβή παραδόσεων και η αποστολή παραγγελιών γίνονται από άλλα σημεία».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βόλγκογκραντ Αντρέι Μποτσαρόφ δήλωσε ότι «πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική επιχείρηση του κλάδου καυσίμων και ενέργειας, στο νότιο Βόλγκογκραντ, καθώς και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή Ντζερζίνσκι».

Ο ουκρανικός στρατός, από την πλευρά του, δήλωσε ότι έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το διυλιστήριο έχει δυναμικότητα περίπου 15 εκατ. τόνων πετρελαίου κατ’ έτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού στο Telegram.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το δίκτυο Wildberries έχει κατηγορηθεί ότι διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης προσφέροντας προϊόντα που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι διαθέσιμα στη Ρωσία.

H Wildberries βρίσκεται στο στόχαστρο ουκρανικών πληγμάτων εδώ και περίπου δύο εβδομάδες. Χθες, δύο αποθήκες χτυπήθηκαν στην περιφέρεια Πένζα (δυτικά) και στη Σαραπούλ, σε απόσταση περίπου 1.100 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Οι επιθέσεις κατά αποθηκών της Wilberries εντάσσονται στην εκστρατεία της Ουκρανίας για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία με στόχο να αναγκαστεί το Κρεμλίνο να διαπραγματευθεί το τέλος του πολέμου που ξεκίνησε το 2022.

Η εταιρία Ozon, η δεύτερη μεγαλύτερη στη Ρωσία επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, δήλωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να εκκενώσει μία από τις αποθήκες της στην περιφέρεια Ταταρστάν, λόγω συναγερμού για επικείμενη επιδρομή ουκρανικών drones. Η εκκένωση έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν υπήρξαν θύματα. Το εφοδιαστικό κέντρο δεν υπέστη ζημιές και η λειτουργία του έχει έκτοτε αποκατασταθεί, δήλωσε η εταιρία.

Οι αποθήκες της Ozon βρίσκονται δίπλα σε αυτές της Wildberries σε πολλές περιοχές -όπως στο Ζελενοντόλσκ- και σήμερα δεν ήταν σαφές ποιας εταιρίας τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στόχευε η Ουκρανία.

Παράλληλα, τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στην περιφέρεια Ροστόφ (νοτιοδυτικά) άλλα ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων στο Γκούκοβο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε επίσης ότι έπληξε υποδομές στο ρωσικό λιμάνι Ταμάν, στο Στενό του Κερτς που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ