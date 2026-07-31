Ισπανία: Σχεδόν 60.000 μετανάστες εισήλθαν στον θύλακα της Θέουτα - Τουλάχιστον 34 νεκροί

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διά θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο.

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Περί τους 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Θέουτα, αριθμός που ισοδυναμεί με το «70% του πληθυσμού» του ισπανικού θύλακα, δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας. Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες διά θαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο.

Αστυνομική πηγή στην Θέουτα δήλωσε ότι «χιλιάδες» μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύκτα τα σύνορα ανάμεσα στην Θέουτα και το Μαρόκο λέγοντας ότι είναι αδύνατον να καταμετρηθούν.

«Υπήρξε συνεχής ροή ανθρώπων καθ' όλη την διάρκεια της νύκτας» και αν και οι αφίξεις ήταν λιγότερες κατά την ημέρα, μετανάστες «συνέχισαν να καταφθάνουν την νύκτα και συνεχίζουν να καταφθάνουν» το πρωί, εξήγησε η αστυνομική πηγή.

Συνολικά, 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος διά θαλάσσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί τι είναι αυτό που προκάλεσε την μαζική είσοδο των μεταναστών, κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων, από το μαροκινό έδαφος

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης χιλιάδες νέοι ήταν συγκεντρωμένοι στο κέντρο στην πόλης Φνιντέκ, που συνορεύει με τον θύλακα της Θέουτα. Ορισμένοι δήλωναν ότι περιμένουν «να ανοίξουν τα σύνορα».

Οι συνθήκες θυμίζουν την προηγούμενη μεταναστευτική κρίση του 2021, όταν χιλιάδες μετανάστες διέσχισαν τα σύνορα λόγω της χαλάρωσης των συνοριακών ελέγχων από την Ραμπάτ εξαιτίας διπλωματικής διένεξης με την Ισπανία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται σήμερα στην Θέουτα, όπου θα συναντηθεί με την δύναμη φύλαξης των συνόρων και τοπικούς αξιωματούχους συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας της ισπανικής κυβέρνησης.

Διπλωματική κρίση

Πρόκειται για την μεγαλύτερη εισροή μεταναστών στην Θέουτα από το 2021.

Σημειώνεται μετά την επίσκεψη του Πέδρο Σάντσεθ στην Αλγερία στις 20 Ιουλίου, την πρώτη επίσκεψη έπειτα από τέσσερα χρόνια επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης στο Αλγέρι και έπειτα από πολυετή διπλωματική διένεξη ανάμεσα στην Αλγερία και το Μαρόκο.

Τον Μάιο 2021, περισσότεροι από 10.000 μετανάστες εισήλθαν στην Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο σε διάστημα δύο ημερών, επωφελούμενοι από την χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από την Ραμπάτ. Η χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων ήταν η απάντηση του Μαρόκου στην υποδοχή από την Ισπανία του ηγέτη των αυτονομιστών Σαχαραουί του Μετώπου Πολισάριο για ιατρική φροντίδα.

Η διπλωματική κρίση έλαβε τέλος το 2022 όταν η Ισπανία εξέφρασε την υποστήριξή της προς το μαροκινό σχέδιο για την Δυτική Σαχάρα, εδάφους που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο και αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα στην Ραμπάτ και το Μέτωπο Πολισάριο, που υποστηρίζεται από την Αλγερία. Η ισπανική υποστήριξη προς το μαροκινό σχέδιο προκάλεσε διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Μαδρίτη και το Αλγέρι.

Στην είσοδο του δρόμου που οδηγεί στην Θέουτα οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν χθες το βράδυ να απωθήσουν τους μετανάστες που πλησίαζαν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP στο Μαρόκο.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ισπανοί στρατιώτες θα αναπτυχθούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια του ισπανικού θύλακα στην ακτή της βόρειας Αφρικής.

Το Μαρόκο και η Ισπανία θα εφαρμόσουν «μέτρα μεταφοράς» προς το Μαρόκο όταν αυτό γίνει δυνατόν «όλων των ατόμων που εισήλθαν παρανόμως στην Θέουτα», διαβεβαίωσε ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους των ισπανικών αρχών.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από την μαζική είσοδο των εκατοντάδων νέων και εφήβων στην Θέουτα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από την ευρωπαϊκή και την αμερικανική άκρα δεξιά.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε την επιθυμία της για αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σένγκεν προκαλώντας την κλήση του ιταλού πρεσβευτή στην Μαδρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στην Ουάσινγκτον, δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκμεταλλεύθηκαν τις εικόνες της Θέουτα για να υποστηρίξουν την μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Η Γαλλία ανακοίνωσε μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ