Η Anthropic αποκάλυψε ότι μοντέλα της AI απέκτησαν «μη αδειοδοτημένη πρόσβαση» στα συστήματα τριών οργανισμών

Η αμερικανική εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε ότι τα μοντέλα ΑΙ «απέκτησαν μη αδειοδοτημένη πρόσβαση» στα συστήματα τριών οργανισμών στη διάρκεια ελέγχων.

Η αμερικανική εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) «απέκτησαν μη αδειοδοτημένη πρόσβαση» στα συστήματα τριών οργανισμών στη διάρκεια ελέγχων κυβερνοασφάλειας λόγω ενός λάθους που τους έδωσε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες αφού η αντίπαλή της εταιρεία, η OpenAI, αποκάλυψε ότι δύο μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δραπέτευσαν με δική τους πρωτοβουλία από τον περιορισμένο χώρο στον οποίο δοκιμάζονταν και επιτέθηκαν σε πέντε πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων η βιβλιοθήκη τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face.

Μετά την είδηση αυτή η Anthropic αποφάσισε να ελέγξει αν τα δικά της μοντέλα AI έχουν κάνει αντίστοιχες επιθέσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρεις εκδοχές του μοντέλου της Claude απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα τριών οργανισμών τους οποίους δεν κατονόμασε.

Η Anthropic υπογράμμισε ότι έχει ενημερώσει τους οργανισμούς που επηρεάστηκαν.

Αντίθετα με το περιστατικό της OpenAI, τα μοντέλα της Anthropic απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο «λόγω μιας παρανόησης μεταξύ ημών και του συνεργάτη μας που διεξάγει τους ελέγχους», της εταιρείας Irregular.

«Σε καμία από τις περιπτώσεις το Claude δεν δραπέτευσε ούτε προσπάθησε σκόπιμα να δραπετεύσει από το περιβάλλον στο οποίο διεξάγονταν τα τεστ», τόνισε η εταιρεία.

Μεταξύ των μοντέλων που απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο ισχυρά της Anthropic, το Mythos 5.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ