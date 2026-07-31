Νερά Κρήτης ΘΕΡΙΣΟ: Προσφορά νερού για τις ανάγκες των πληγεισών περιοχών του Ρεθύμνου

Οι ποσότητες θα διατεθούν στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων των πληγεισών περιοχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων που συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Η Νερά Κρήτης ΘΕΡΙΣΟ, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, προχωρά στην άμεση αποστολή έντεκα παλετών εμφιαλωμένου νερού.

Οι ποσότητες θα διατεθούν στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων των πληγεισών περιοχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων που συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς.

Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και παρατεταμένης μάχης με τις φλόγες, η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί βασική ανάγκη για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται. Με αυτή την προσφορά, η Νερά Κρήτης ΘΕΡΙΣΟ επιδιώκει να συμβάλει έμπρακτα στην κάλυψη αυτής της άμεσης και ουσιαστικής ανάγκης.

Οι συγκεκριμένες παλέτες εμφιαλωμένου νερού αποτελούν την πρώτη άμεση παρέμβαση της Νερά Κρήτης ΘΕΡΙΣΟ. Η εταιρεία παραμένει δίπλα στις τοπικές αρχές και στις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτοιμη να συνδράμει με επιπλέον ποσότητες νερού, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Η εταιρεία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, καθώς και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους συναδέλφους και σε όλους όσοι πενθούν την απώλειά τους.