Εκτόξευση κερδών για Chevron και ExxonMobil: +400% και +200% το β΄ τρίμηνο

«Κάνουμε μια μικρή προσπάθεια, κάτι που είναι καλό, επειδή ο κόσμος το χρειάζεται», επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ μιλώντας στο CNBC.

Εκτίναξη κερδοφορίας για το δεύτερο τρίμηνο πέτυχαν Chevron και ExxonMobil με ώθηση από το άλμα των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τα καθαρά κέρδη της Chevron αυξήθηκαν στα 12 δισ. δολάρια, σημειώνοντας έκρηξη σχεδόν 400% σε σύγκριση με τα 2,5 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη της ανήλθαν σε 6,06 δολάρια ανά μετοχή, 50 σεντς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η Exxon ανακοίνωσε κέρδη 14,5 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, διπλάσια από τα περίπου 7,1 δισ. δολάρια το ίδιο τρίμηνο το 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη της ανήλθαν σε 3,52 δολάρια ανά μετοχή, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις κατά 8 σεντς.

Τα futures του αμερικανικού WTI είχαν μέση τιμή κλεισίματος 92,45 δολάρια ανά βαρέλι από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, αύξηση 27% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η παραγωγή της Chevron στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε ιστορικό υψηλό περίπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν λόγω της διακοπής του εφοδιασμού στη Μ. Ανατολή.

Η παγκόσμια παραγωγή ανήλθε σε 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με τα 3,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. «Κάνουμε μια μικρή προσπάθεια, κάτι που είναι καλό, επειδή ο κόσμος το χρειάζεται», επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ μιλώντας στο CNBC.