Λάιεν: «Απαράδεκτες οι εικόνες στη Θέουτα» - Η ΕΕ σε επαφή με το Μαρόκο για επίλυση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η (Επίτροπος) Ντουμπράβκα Σούιτσα είναι σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της. Είμαι βέβαιη ότι η στενή μας συνεργασία με το Μαρόκο θα βοηθήσει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Χ.

Δήλωσε επίσης ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι «απαράδεκτες».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανένα να έρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

«Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να εξαρθρωθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να είναι γρήγορες, όπως το επιτρέπουν οι κανόνες μας», δήλωσε η ίδια.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

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Σάντσεθ: «Επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» την μαζική εισβολή περισσότερων των 40.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας βρίσκεται στο πλευρό της πόλης της Θέουτα. Και κατανοούμε την φόρτιση, την αγωνία που ζει τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερα από χθες», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ που βρίσκεται στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη χθες συνιστά επίθεση, προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Ο ισπανός πρωθυπουργός αποδίδει την κρίση σε κακόβουλη ερμηνεία «εκ μέρους των μαφιών» διακίνησης ανθρώπων πρόσφατης απόφασης της δικαιοσύνης σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών που εισέρχονται δια θαλάσσης.

«Αυτό που βγαίνει από τις ανταλλαγές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές είναι μία σκόπιμη παρερμηνεία που οι μαφίες των διακινητών έκαναν σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Ισπανίας, είπε.

Η απόφαση αυτή ορίζει ότι «δεν είναι δυνατή η επαναπροώθηση στα σύνορα όσων έφθασαν στην Ισπανία δια θαλάσσης», εξήγησε ο Πέδρο Σάντσεθ προσθέτοντας ότι «αυτή η ερμηνεία διαδόθηκε αστραπιαία τις τελευταίες ώρες».

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία

Η Γαλλία είναι σε επαφή με τις ισπανικές και μαροκινές αρχές σχετικά τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, ανέφεραν σήμερα πηγές από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία εφόσον χρειαστεί, μεταξύ άλλων μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής Frontex, ανέφεραν, προσθέτοντας πως ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την πρόθεση της Ισπανίας να μην επιτρέψει σε παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Η γερμανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση για το θέμα, είπε.

Ο Γερμανός καγκελάριος είπε επίσης ότι περιμένει από το Μαρόκο «να πάρει πίσω αμέσως τους παράτυπους μετανάστες» μετά τη μαζική συρροή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Η βρετανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με τις ισπανικές αρχές για να τους προτείνει τη βοήθειά της, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

«Πρόκειται πρώτα απ’ όλα για ζήτημα της ισπανικής κυβέρνησης αλλά προκαλεί ανησυχίες», δήλωσε ο Μπέρναμ σε δημοσιογράφους.

«Είμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή με την ισπανική κυβέρνηση, τις ισπανικές αρχές, για να τους προσφέρουμε τη βοήθειά μας, αλλά επίσης για να καταλάβουμε καλύτερα τις συνέπειες αυτής της κατάστασης», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίζει τι είδους βοήθεια προσφέρεται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ