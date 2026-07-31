«Κόπηκε» στις τελικές δοκιμές η ένεση Ziltivekimab - Πτώση για τη μετοχή της Novo Nordisk

Η επιτυχία του Ziltivekimab θα συρρίκνωνε τους κινδύνους για τη Novo, της οποίας οι πωλήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα Ozempic και Wegovy.

Πειραματικό φάρμακο της Novo Nordisk απέτυχε να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων σε μια μεγάλη μελέτη, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κατρακυλά 10,5% προσυνεδριακά στη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο, επιφέροντας ένα νέο πλήγμα για τις προοπτικές ανάπτυξης της φαρμακευτικής εταιρείας πέρα ​​από την παχυσαρκία και τον διαβήτη.

Η ένεση Ziltivekimab μείωσε την πρωτεΐνη που στοχεύει στο σώμα, αλλά όχι τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών προβλημάτων στην τελική κλινική δοκιμή την Παρασκευή, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ευρέως τουλάχιστον κάποιο όφελος. Η μηνιαία ένεση ήταν ένα βασικό μέρος της προσπάθειας της Novo να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε τομείς πέραν - αλλά και συμπληρωματικά - των βασικών δραστηριοτήτων της για την παχυσαρκία και τον διαβήτη.

Η μελέτη αφορούσε άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις, χρόνια νεφρική νόσο και φλεγμονή, μια αγορά που η Jefferies εκτιμά ότι αξίζει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια ετησίως. Το Ziltivekimab είναι αναστολέας ιντερλευκίνης-6, ο οποίος μπλοκάρει την φλεγμονώδη πρωτεΐνη στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η μελέτη είναι η πρώτη από τις τρεις που διεξάγει η Novo για να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει το πειραματικό φάρμακο στα καρδιαγγειακά αποτελέσματα.

Η Novartis και η Eli Lilly εργάζονται επίσης σε προϊόντα που χρησιμοποιούν την ίδια προσέγγιση. Η μελέτη έπρεπε να δείξει μείωση του κινδύνου κατά τουλάχιστον 20% για να δικαιολογήσει την ευρεία χρήση, υπογράμμισαν οι αναλυτές της Jefferies, ενώ η BMO Capital Markets υπολόγιζε ότι μια μείωση κατά 15% συνοδευόμενη από καθαρή ασφάλεια θα ήταν επίσης θετική.

Στη δοκιμή της Novo, ένα υψηλό ποσοστό ατόμων που έλαβαν Ζiltivekimab είχε σοβαρές λοιμώξεις από εκείνους που έλαβαν πλασίμπο φάρμακο. Με την ονομασία Zeus, η μελέτη παρακολούθησε περισσότερα από 6.300 άτομα. Εάν ήταν επιτυχής, η Ζiltivekimab θα μπορούσε να αποτελέσει άγκυρα για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου franchise στις καρδιαγγειακές παθήσεις, επεσήμαναν οι αναλυτές της Goldman Sachs.

Η επιτυχία του Ziltivekimab θα συρρίκνωνε τους κινδύνους για τη Novo, της οποίας οι πωλήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα Ozempic και Wegovy, πρόσθεσαν οι αναλυτές. Η Novo θα συνεχίσει δύο ακόμη δοκιμές με Ζiltivekimab, η μία θα εξετάσει ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και η άλλη άτομα που έχουν υποστεί οξεία καρδιακή προσβολή, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2027.