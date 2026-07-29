Εκτόξευση 557% για τα λειτουργικά κέρδη της SK Hynix στο β' τρίμηνο - Γιατί «κοκκίνισε» η μετοχή

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 257% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη εκτοξεύθηκαν 557% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Εκτίναξη κερδών και εσόδων του δεύτερου τριμήνου κατέγραψε η SK Hynix αλλά η μετοχή της κατρακύλησε 9,74% στη Σεούλ και 8,98% στη Wall Street καθώς παρά την τριψήφια ανάπτυξη, δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις αυξημένες προσδοκίες των αναλυτών.

Ο νοτιοκορεατικός κολοσσός ανακοίνωσε έσοδα 79,32 τρισ. γουόν (54,55 δισ. δολάρια) έναντι πρόβλεψης για 84 τρισ. γουόν και λειτουργικά κέρδη 60,54 τρισ. γουόν, χαμηλότερα από την εκτίμηση για 64 τρισ. γουόν.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 257% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη εκτοξεύθηκαν 557% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα έσοδα ανέβηκαν 51%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σκαρφάλωσαν 61%.

Η εταιρεία είδε διαρκή αύξηση της ζήτησης από την επέκταση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τα προϊόντα υψηλής απόδοσης για διακομιστές ΑΙ οδήγησαν σε αυξήσεις τιμών που σημείωσαν νέο ρεκόρ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, τα συνολικά έσοδά της για το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπέρασαν τα 100 τρισ. γουόν, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη.

Η SK Hynix αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρέχοντος έτους θα φτάσουν το υψηλό εύρος των 40 τρισ. γουόν και σχεδιάζει να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσει μια υγιή οικονομική δομή.

Στο μέλλον, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της παραγωγής αξιοποιώντας τους υπάρχοντες κόμβους παραγωγής στο Icheon και το Yongin, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγή NAND και τις προηγμένες συσκευασίες στο Cheongju.

Ο Τζος Γκίλμπερτ, επικεφαλής αναλυτής για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην eToro, ανέφερε ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας στο 83% δείχνει ότι η τιμολογιακή δύναμη είναι ακόμα ζωντανή και «καλά στην υγεία της».

«Αυτό δεν υπάρχει σε μια αγορά όπου η ζήτηση στερεύει. Υπάρχει σε μια αγορά όπου οι πελάτες μάχονται για την προσφορά», εξήγησε.