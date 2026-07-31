Στο 2,7% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 2,9% της Ευρωζώνης

Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο.

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimates) της Eurostat, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο, από 3,9% που «έτρεχε» τον Ιούνιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο.

Σε μηνιαίο επίπεδο στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4%.

Ευρωζώνη

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (10,0%, σε σύγκριση με 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, σε σύγκριση με 1,5% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,7% τον Ιούνιο).

Τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (5,6%), η Βουλγαρία (4,1%), η Κύπρος (4%), η Ισπανία (3,8%), η Κροατία (3,6%) και το Βέλγιο (3,5%). Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Εσθονία (2%), η Μάλτα (2,1%), η Γαλλία (2,4%) και η Αυστρία (2,6%).

Οι εξελίξεις συνδέονται με τις έντονες διακυμάνσεις κατέγραψαν τον Ιούλιο οι διεθνείς τιμές ενέργειας, ανάλογα και με την τροπή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.