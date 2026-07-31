Στο 2,7% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 2,9% της Ευρωζώνης

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimates) της Eurostat, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο, από 3,9% που «έτρεχε» τον Ιούνιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο.
Σε μηνιαίο επίπεδο στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4%.
Ευρωζώνη
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (10,0%, σε σύγκριση με 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, σε σύγκριση με 1,5% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,7% τον Ιούνιο).
Τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (5,6%), η Βουλγαρία (4,1%), η Κύπρος (4%), η Ισπανία (3,8%), η Κροατία (3,6%) και το Βέλγιο (3,5%). Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Εσθονία (2%), η Μάλτα (2,1%), η Γαλλία (2,4%) και η Αυστρία (2,6%).
Οι εξελίξεις συνδέονται με τις έντονες διακυμάνσεις κατέγραψαν τον Ιούλιο οι διεθνείς τιμές ενέργειας, ανάλογα και με την τροπή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
- το πετρέλαιο Brent ξεκίνησε τον μήνα από περίπου 71–72 δολάρια το βαρέλι. Μετά όμως τη ρήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν στις αρχές Ιουλίου, τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ και τα νέα αμερικανικά πλήγματα, η τιμή εκτινάχθηκε και πάλι πάνω από τα 80 δολάρια (στις 8 Ιουλίου), φτάνοντας στα 95-96 δολάρια στα μέσα μήνα, ενώ άγγιξε στιγμιαία ακόμα και τα 100–102 δολάρια στις 22–23 Ιουλίου. Ο μήνας κλείνει γύρω στα 90–92 δολάρια, με συνολική άνοδο περίπου 25%–30% από μήνα σε μήνα.
- στο φυσικό αέριο (TTF), από περίπου 43–45 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα στις αρχές Ιουλίου, η διεθνής τιμή εκτινάχθηκε πάνω από τα 50 ευρώ ως τα μέσα του μηνός, ενώ στις 20 Ιουλίου ξεπέρασε και τα 60 ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο. Ανάλογα με τις εξελίξεις, οι τιμές αυξάνονταν έως 60% λόγω φόβων για διαταραχές LNG μέσω Ορμούζ και χαμηλότερων αποθεμάτων, με μερική αποκλιμάκωση τιμών προς το τέλος του μήνα.