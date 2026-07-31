Πύρινα μέτωπα: Καίγονται σπίτια σε Αργολίδα και Βοιωτία - Απεγκλωβισμοί με βάρκες

Πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αργολίδα. «Γλιτώσαμε τα χειρότερα στην Κάλυμνο». Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Πάρο, Αγρίνιο και Άνδρο.

Τελευταία ενημέρωση 15:27

Εκτός ελέγχου είναι η πυρκαγιά στην Αργολίδα, με τις φλόγες να έχουν μπει μέσα στον οικισμό Φίχτι ενώ δραματικές ώρες καταγράφονται και στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να αποκτούν μεγάλες διαστάσεις ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής καίγονται σπίτια. Παράλληλα, διεξάγονται απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο ενώ οι ιδιωτικές βάρκες δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν επειδή έχει πολύ κύμα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν εξαντλητικές μάχες στα μέτωπα των πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τους θυελλώδεις ανέμους και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Πολλές πόλεις είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), θέτοντας σε κατάσταση επιφυλακής τις αρμόδιες αρχές.

Τα πιο δύσκολα μέτωπα σε Βοιωτία και Αργολίδα

Ειδικότερα, μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Αργολίδας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Φίχτι. Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν κι άλλο οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φίχτι. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συντρέχουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης. Επίσης, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 12:15 σε αγροτοδασική έκταση στη Χινίτσα Αργολίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί δύο 112, το πρώτο στις 12:23 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 12:38 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Χινίτσας με κατεύθυνση προς Πόρτο Χέλι.

Στη Βοιωτία ξέσπασαν δύο πυρκαγιές, η πρώτη στην Ξηρονομή και η δεύτερη στο Καλαμάκι. Στην Ξηρονομή Βοιωτίας η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση περίπου στις 07:45 και κατευθύνεται νότια, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί 3 μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή, ενώ τα άλλα δύο για απομάκρυνση από τις περιοχές της Ξηρονομής, της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου με κατεύθυνση προς Ελλοπία και Δομβραινά, αντίστοιχα. Στις 09:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία.

Η φωτιά κινείται νότια και στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκαν 1 πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμάνι της Πάτρας, προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο 23ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θηβών - Δομβραίνας. Υπενθυμίζεται ότι στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

Άγιος Βασίλειος: Σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης μέσω θαλάσσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας διά θαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, αυτήν τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί πάνω από 200 άτομα και μεταφέρονται προς την περιοχή Λιβαδόστρατα, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν ακόμη περίπου άλλα 100.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των ατόμων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια όσοι παραμένουν στον Άγιο Βασίλειο.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στην περιοχή κατευθύνονται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και επιπλέον πλοίο της Πυροσβεστικής. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση- μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμενό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία. Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.

Πάρος: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Υπό έλεγχο βρίσκεται, πλέον, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση. Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πάρου, Χαρίλαος Γιουρτζίδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την εξέλιξη της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η εικόνα του μετώπου, πλέον, είναι σαφώς βελτιωμένη.

«Είμαστε ήρεμα. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Είχαμε νωρίς το πρωί, γύρω στις 06:00, κάποιες μικρές διάσπαρτες αναζωπυρώσεις, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, ενώ συνέδραμε και το ελικόπτερο με ρίψεις, με αποτέλεσμα να τις σταματήσουμε αμέσως», δήλωσε. Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν αναπτύξει ισχυρή περίμετρο γύρω από την καμένη έκταση, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ενισχύσεις που έφτασαν από την Αθήνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση.

«Έχουμε ύφεση. Με τα πυροσβεστικά οχήματα έχουμε καλύψει περιμετρικά όλη την περιοχή, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις από την Αθήνα», σημείωσε ο αντιδήμαρχος. Παρά τη σαφή βελτίωση της εικόνας, οι Αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εξάλειψη κάθε εστίας και να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα αναζωπύρωση.

Οριοθετημένη φωτιά στην Άνδρο

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άνδρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσης Σουσούδης. Όπως ανέφερε, υπήρξε ακόμη ένα ενεργό μέτωπο της φωτιάς, το οποίο τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

«Τα ξημερώματα τέθηκε υπό έλεγχο και το άλλο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές παραμένουν στην περιοχή και επιτηρούν συνεχώς, καθώς είχαμε μία-δύο μικρές αναζωπυρώσεις σήμερα το πρωί», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εφησυχασμός». Ο κ. Σουσούδης έκανε λόγο για σημαντικές καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, κυρίως σε αγροτικές εκτάσεις και δημόσιες υποδομές.

«Έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα γης, ελαιώνες και οπωροφόρα δέντρα. Έχουν προκληθεί ζημιές σε αυλές κατοικιών, ευτυχώς όμως όχι σε σπίτια. Παράλληλα, υπάρχουν καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης, σε δεξαμενές και σε άλλες κοινόχρηστες υποδομές», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι φλόγες πέρασαν ανάμεσα από κατοικίες, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες και μαρτυρίες που δείχνουν πως η φωτιά ξεκίνησε κοντά στον επαρχιακό δρόμο, ωστόσο απέφυγε να υιοθετήσει οποιοδήποτε σενάριο πριν από την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας των αρμόδιων αρχών. Όσον αφορά την τελική έκταση της καμένης γης, ο κ. Σουσούδης επισήμανε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή εκτίμηση, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην πλήρη καταγραφή των ζημιών μετά την οριστική λήξη του συναγερμού.

Δήμαρχος Καλύμνου: «Γλιτώσαμε τα χειρότερα - Η φωτιά άφησε κρανίου τόπο»

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνοντας ότι η άμεση κινητοποίηση των όλων δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλύμνου, η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

«Η φωτιά έχει σβήσει. Υπάρχει ένα ελικόπτερο που, για προληπτικούς λόγους, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και όπου χρειάζεται κάνει ρίψεις. Σημασία έχει ότι τέλειωσε αυτή η δοκιμασία για το νησί και τους κατοίκους μας», τόνισε και έκανε λόγο για εκτεταμένη οικολογική καταστροφή, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

«Η περιοχή είναι μεγάλη. Οι ζημιές είναι κυρίως στο περιβάλλον. Έχουν καεί τα θυμάρια και η φυσική βλάστηση, αλλοιώνοντας το φυσικό τοπίο του νησιού. Ήταν μια περιοχή με αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ζωντανή και ζωτικής σημασίας. Τώρα έμεινε κρανίου τόπος», δήλωσε. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα έχει η πυρκαγιά το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι η απώλεια της βλάστησης αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους και πλημμυρικών φαινομένων κατά τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις που αναμένονται το φθινόπωρο. «Με ό,τι αυτό σημαίνει στις βροχοπτώσεις και την απογύμνωση του εδάφους. Δεν είναι απλό πράγμα. Μια πυρκαγιά αφήνει μεγάλες πληγές» υπογράμμισε.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αγρίνιο

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι, του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία. Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και πάνω από 10 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Μυτιλήνη: Στα 614 στρέμματα η καμένη έκταση από την πυρκαγιά στο Πλωμάρι

Συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν στη διάρκεια της φωτιάς στο Πλωμάρι από την περασμένη Τετάρτη 29 Ιουλίου μέχρι και χθες το μεσημέρι που η φωτιά έσβησε, σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ομάδα πραγματοποίησε μια αρχική χαρτογράφηση της καμένης έκτασης και της σφοδρότητας της πυρκαγιάς. Για τη χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δορυφόρων σε συνδυασμό με οδηγίες ταξινόμησης. Σύμφωνα με την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων, η καμένη έκταση εκτιμάται σε 614 στρέμματα (473 περίπου είναι ελαιώνες και τα υπόλοιπα πευκοδάσος και θαμνότοποι) εκ των οποίων: