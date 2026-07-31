Ενοίκια: Οι αλλαγές στις πληρωμές και οι κυρώσεις - Τι πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Τέλος στα μετρητά για τα ενοίκια από 1η Οκτωβρίου. Ποιοι χάνουν την επιστροφή ενός ενοικίου και ποιοι την έκπτωση 5% στα εισοδήματα από μισθώματα. Πόσο μειώνονται οι φόροι στα εισοδήματα από ενοίκια.

Νέοι κανόνες ενεργοποιούνται στις μισθώσεις ακινήτων από την 1η Οκτωβρίου 2026 με την υποχρεωτική πληρωμή όλων των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το τραπεζικό σύστημα θα βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια φορολογικών εκπτώσεων, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων.

Οι ενοικιαστές που θα καταβάλλουν το ενοίκιο σε μετρητά θα χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, αλλά και κάθε στεγαστική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες που θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν τα μισθώματα εκτός τραπεζικού συστήματος δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ενοίκια και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πληρωμή μεγαλύτερου φόρου.

Με την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οικονομικό επιτελείο βάζει οριστικό τέλος στις πληρωμές με μετρητά. Η εξάμηνη αναβολή που είχε δοθεί, μεταφέροντας την εφαρμογή του μέτρου από την 1η Απριλίου στην 1η Οκτωβρίου 2026, ήταν η τελευταία, καθώς όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές το απαραίτητο τεχνικό πλαίσιο έχει πλέον ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται λόγος νέας μετάθεσης.

Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου, κάθε μίσθωμα, είτε αφορά κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε επαγγελματικό ακίνητο, θα πρέπει να εξοφλείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η πληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking ή άλλου τραπεζικού μέσου, ενώ η σχετική τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό εξόφλησης.

Με την πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), να διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές καταβολές με τα δηλωμένα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων.

Κυρώσεις

Οι ενοικιαστές που θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά, ακόμη και αν πληρούν όλα τα εισοδηματικά κριτήρια, θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και από την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως. Η επιστροφή ενός ενοικίου ανέρχεται έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που θα εισπράττουν τα μισθώματα εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν την αυτόματη έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ενοίκια, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα να φορολογούνται για μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος.

Λιγότεροι φόροι το 2027

Με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβληθούν το 2027 οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως θα δουν τον φόρο να μειώνεται έως και πάνω από 1.300 ευρώ ανάλογα με το ύψος του μισθώματος λόγω της εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας που ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τη νέα κλίμακα, για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, από 12.001 ευρώ έως 24.000 ευρώ ο συντελεστής ανέρχεται σε 25%, για ποσά από 24.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ ανέρχεται σε 35% και για πάνω από 35.001 ευρώ σε 45%.

Τα οφέλη είναι σημαντικά για τους εκμισθωτές ακινήτων. Για παράδειγμα για εισόδημα από ενοίκια ύψους 15.000 ευρώ ο φόρος από 2.850 ευρώ πέφτει στα 2.550 ευρώ και έτσι το όφελος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Για εισόδημα 20.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από τα 4.600 ευρώ στα 3.800 ευρώ (κέρδος 800 ευρώ). Για εισοδήματα 25.000 ευρώ η επιβάρυνση περιορίζεται κατά 1.200 ευρώ, καθώς διαμορφώνεται στα 5.150 ευρώ από 6.350 ευρώ. Για εισοδήματα 30.000 ευρώ το όφελος είναι 1.200 ευρώ (ο φόρος μειώνεται στα 6.900 ευρώ από 8.100 ευρώ).