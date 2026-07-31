Πυρκαγιές σε Τουρκία: Υπό έλεγχο οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Φετιγιέ και Αττάλεια

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Φετιγιέ, στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου, τέθηκε πλήρως υπό έλεγχο.

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας Ιμπραχίμ Γιουμακλί ανακοίνωσε ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Φετιγιέ, στα τουρκικά παράλια του Αιγαίου, τέθηκε πλήρως υπό έλεγχο, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα μέτωπα σε Μπαλίκεσίρ, Αλάνια, Αττάλεια και Μερσίνη. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Αϊδίνιο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Υπό έλεγχο τα μέτωπα σε πολλές περιοχές

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας Ιμπραχίμ Γιουμακλί, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο NSosyal, έδωσε την τελευταία εικόνα για τις δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο Φετιγιέ της Μούγλας τέθηκε πλήρως υπό έλεγχο, ενώ τα μέτωπα στο Γκιομέτς του Μπαλίκεσίρ, στην Αλάνια της Αττάλειας και στις περιοχές Γκιουλνάρ - Αϊντζιντζίκ της Μερσίνης έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.

«Οι αυτοθυσίες και οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις των πυροσβεστών μας στο πεδίο είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά στο Φετιγιέ της Μούγλας να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Οι πυρκαγιές στο Γκιομέτς του Μπαλίκεσίρ, στην Αλάνια της Αττάλειας και στις περιοχές Γκιουλνάρ - Αϊντζιντζίκ της Μερσίνης βρίσκονται επίσης σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο. Στην Αϊδίνιο, οι επεμβάσεις των ομάδων μας από αέρος και ξηρά θα συνεχιστούν αδιάκοπα μέχρι η πυρκαγιά να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο».

Συνεχίζεται η μάχη στην Αϊδίνιο

Στην περιοχή Καβσίτ του δήμου Τσινέ στην Αϊδίνιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση.

Με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στάλθηκαν επιπλέον ομάδες από γειτονικές επαρχίες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 9 ελικόπτερα, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 42 υδροφόρα οχήματα δασοπυρόσβεσης, 9 βυτιοφόρα νερού και 4 μπουλντόζες, με επιχειρήσεις τόσο από αέρος όσο και από το έδαφος.

Ωστόσο, λόγω των πυκνών καπνών, κατά διαστήματα μειώνεται ο αριθμός των εναέριων μέσων που επιχειρούν.

Από την πυρκαγιά στην Αϊδίνιο υπέστησαν ζημιές πέντε σπίτια στην περιοχή Καβσίτ Γιαϊλά και εκκενώθηκαν προληπτικά ακόμη 30 κατοικίες.

Μεγάλη ζημιά στο Γκιομέτς του Μπαλικεσίρ

Η νομαρχία Μπαλίκεσίρ ανακοίνωσε ότι η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου στην αγροτική περιοχή Κουμγκεντίκ του δήμου Γκιομέτς έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο και συνεχίζονται οι εργασίες ψύξης.

Η νομαρχία ανέφερε ότι επηρεάστηκαν συνολικά εννέα συνοικίες στους δήμους Γκιομέτς, Αϊβαλίκ και Μπουρχανιγιέ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπίθες κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης στον κήπο δύο κατοίκων, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο πυροσβέστες και ένας εργαζόμενος στη δασική υπηρεσία, ενώ ένα υδροφόρο όχημα του δήμου Σμύρνης καταστράφηκε από τις φλόγες.

Μεγάλη προσπάθεια στην Αλάνια

Στην Αλάνια της Αττάλειας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου στη συνοικία Σαπαντερέ αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας Αλάνιας και της Πυροσβεστικής του δήμου Αττάλειας.

Ο διευθυντής της Περιφερειακής Δασικής Υπηρεσίας Αττάλειας Κεμάλ Καϊιράν δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι ομάδες επενέβησαν μέσα σε 10 λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς.

Ο ίδιος σημείωσε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά τέθηκε "πλήρως υπό έλεγχο", αλλά έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις εργασίες στην περιοχή. Όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες, θα μπορέσουμε να δούμε πιο καθαρά πόση έκταση επηρεάστηκε από την πυρκαγιά».

Ο Καϊιράν υπενθύμισε επίσης ότι οι πυρκαγιές σε Κας και Κουμλούτζα έχουν ήδη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.

Στάχτη δασική έκταση στο Φετιγιέ

Η πυρκαγιά στη συνοικία Γεσίλουζουμλού στο Φετιγιέ τέθηκε υπό έλεγχο και ξεκίνησαν οι εργασίες ψύξης της περιοχής.

Οι εικόνες δείχνουν μεγάλες περιοχές πρασίνου να έχουν μετατραπεί σε γκρίζες και μαύρες εκτάσεις, με τα δάση να έχουν υποστεί εκτεταμένη καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ