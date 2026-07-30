Η Samsung κατέγραψε ρεκόρ λειτουργικών κερδών το β΄τρίμηνο χάρη στη ζήτηση για AI chips

Η Samsung Electronics επέκτεινε το ιστορικό σερί της, καθώς τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Samsung Electronics επέκτεινε το ιστορικό σερί της, καθώς τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με την ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη να συνεχίζει να ενισχύει την ανάπτυξη της στον κλάδο των τσιπ μνήμης.

Ειδικότερα, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 171,5 τρισ. γουόν και λειτουργικά κέρδη 89,5 τρισ. γουόν, σημειώνοντας αύξηση 1.814% στα λειτουργικά κέρδη και 130% στα έσοδα σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η Samsung απέδωσε τις επιδόσεις αυτές στη ζήτηση από τους AI servers, η οποία οδήγησε σε ιστορικά υψηλές πωλήσεις DRAM και NAND. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αύξησε τις επενδύσεις της σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Pyeongtaek και σε άλλα έργα υποδομής, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση για AI, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις στην προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο τετχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι αύξησε τις πωλήσεις HBM4 και απέστειλε τα πρώτα δείγματα HBM4E σε μεγάλους πελάτες. Όπως σημείωσε, αναμένει ισχυρή ζήτηση για μνήμες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με επίκεντρο τους servers και τη συνεχιζόμενη αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς διευρύνεται η υιοθέτηση του agentic AI.

Τέλος, η Samsung γνωστοποίησε ότι έχει ολοκληρώσει συμφωνίες με τους πέντε κορυφαίους πελάτες data centers παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με ακόμη πέντε μεγάλους λογαριασμούς για την κάλυψη της ζήτησης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.