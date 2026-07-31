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«Βίοι αντίθετοι» οι μετοχές των Apple και Amazon έπειτα από τα αποτελέσματα

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«Βίοι αντίθετοι» οι μετοχές των Apple και Amazon έπειτα από τα αποτελέσματα
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Και οι δύο τεχνολογικοί γίγαντες ανακοίνωσαν τα εταιρικά τους αποτελέσματα για το β' τρίμηνο, με την Amazon να εντυπωσιάζει την αγορά, ενώ η Apple απογοήτευσε.

Αντίθετες πορείες χαράσσουν η μετοχή της Amazon αλλά και της Apple την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν έντονα διαφορετικά στις τριμηνιαίες οικονομικές τους επιδόσεις.

Ο τίτλος της Amazon ενισχύθηκε 3,9% χτες ενώ προσυνεδριακά σήμερα σκαρφαλώνει 12,11% (κέρδη 4% από την αρχή του έτους) ενώ η Apple απώλεσε 1,41% την Πέμπτη και πριν το άνοιγμα της Wall Street κατρακυλά 7,15% (ράλι 23% από την αυγή του 2026).

Και οι δύο τεχνολογικοί γίγαντες ανακοίνωσαν τα εταιρικά τους αποτελέσματα για το β' τρίμηνο, με την Amazon να εντυπωσιάζει την αγορά, ενώ η Apple απογοήτευσε, σύμφωνα με το CNBC.

Τα κέρδη, τα έσοδα και οι πωλήσεις iPhone της Apple ήταν πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, ωστόσο η κολοσσός της τεχνολογίας εξέδωσε αδύναμο outlook για το τρέχον τρίμηνο, επικαλούμενος «περιορισμούς στην προσφορά».

Παράλληλα, η Apple επεσήμανε ότι η αύξηση των εσόδων στο τρέχον τρίμηνο θα είναι μεταξύ 9% και 11%, λιγότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 12%, σύμφωνα με την LSEG.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τεράστια έλλειψη τσιπ μνήμης, ένα βασικό συστατικό στις συσκευές της, καθώς και ανταγωνισμό για την ικανότητα παραγωγής ημιαγωγών, με αποτέλεσμα να να αυξήσει τις τιμές στα Mac και iPad, και οι αναλυτές αναμένουν νέα άνοδο στο κόστος του iPhone φέτος.

Εν τω μεταξύ, η Amazon υπογράμμισε ότι τα έσοδα στον τομέα του cloud computing αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο, σηματοδοτώντας την ισχυρότερη ανάπτυξη από το 2021.

Ο τομέας Amazon Web Services παρακολουθείται στενά από την αγορά, καθώς εκεί πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μετοχή της Amazon σημείωσε άνοδο, παρά το outlook πως οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα φτάσουν τα 220 δισ. δολάρια φέτος, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 200 δισ. δολαρίων, καθώς συνεχίζει να επενδύει σε ΑΙ υποδομές.

Οι επενδυτές εξετάζουν τις δαπάνες των Big Tech για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ξοδεύουν πάνω από τη ζήτηση. Αλλά η ανάπτυξη του cloud της Amazon φάνηκε να δικαιολογεί τις CapEx της.

Η ισχυρή ανάπτυξη της AWS «αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι επενδύσεις της σε υποδομές ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς αντί να την ξεπερνούν», σχολίασε η Τρέισι Γου, επικεφαλής αναλύτρια της Forrester.

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tags:
Apple
Amazon
Amazon Web Services (AWS)
iPhone
iPad
Μετοχές
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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